Bullrich reveló sus dos opciones para el ministerio de Economía: quiénes son

La ex ministra de Seguridad adelantó que el viernes mantendrá una reunión con todos los economistas que forman parte de Juntos por el Cambio.

La candidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, contó este miércoles que Luciano Laspina y Carlos Melconian son sus dos posibles ministros de Economía en caso de imponerse en las elecciones 2023. "Es un tema que estamos discutiendo, todavía no lo tenemos decidido", dijo.

Bullrich afirmó que Laspina y Melconian son las "dos personas que preferencialmente" trabajan con ella para los temas relacionados a la economía. Ante la consulta sobre si entre ellos dos estaría su ministro en un eventual gobierno, la ex ministra de Seguridad primero respondió en TN que "puede ser", pero luego remarcó: "Sí".

La presidenta del PRO en uso de licencia adelantó que antes del fin de semana mantendrá una reunión con economistas de su espacio. "El viernes voy a juntar a todos los economistas de Juntos por el Cambio: Levy Yeyati, Alfonso Prat Gay, que justo está fuera pero va a estar por Zoom, Ariel Coremberg. Un montón de economistas que se van a juntar para trabajar todos juntos en esta campaña y, sobre todo, en la explicación profunda de cuáles son las medidas que nosotros vamos a tomar en nuestro gobierno. Con Laspina como coordinador", señaló.

Por otra parte, Bullrich se desdijo de sus declaraciones del martes, cuando había manifestado, respecto a los saqueos organizados de esta semana, que "si se pierde total y absolutamente el control, el Gobierno tiene que pedir estado de sitio". Un día después, dijo en el mismo medio: "Yo no dije estado de sitio. me preguntaron si esto llégase a desmadrarse total y absolutamente y se genera una situación totalmente descontrolada, hay remedios institucionales, nada más. ¿Es el momento de hacerlo? No".

Al referirse al tema de los saqueos, Bullrich profundizó: "Es muy fácil esto. Es analizar quiénes son las personas que estuvieron, las cámaras de seguridad para ver quiénes estuvieron en los saqueos, cuáles son las cuentas. Es muy fácil, es un tema de investigación que se soluciona rápido. Así que rápidamente van a ver ellos mismos que hay mucha más gente ligada a sus estructuras corruptas, porque las estructuras sociales lamentablemente se han corrompido profundamente y, además, se han mezclado con el delivery de narco, y esa mezcla es explosiva".

Además, la ex ministra de Trabajo del gobierno de Fernando de la Rúa dio su visión sobre la ley de alquileres, para la que este miércoles se aprobaron modificaciones en la Cámara de Diputados, que necesitarán también el visto bueno del Senado. "Nsotros lo que hicimos hoy fue votar para generar un remedio mejor que el que tenemos hoy para curar un problema muy profundo. El problema profundo no es la ley de alquileres, el problema profundo es que la Argentina no tiene crédito y toda la gente que tendría que poder comprar su vivienda no la compra", sostuvo.