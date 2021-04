La interna de Cambiemos, mientras se decide qué ocurrirá con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, está que arde y los diferentes dirigentes de la oposición se cruzan en redes sociales dejando a la vista las diferentes posturas en el bloque. En esta oportunidad fue Nicolás Massot quien, citando una entrevista de Jorge Macri en La Nación, criticó sus formas y lo acusó de querer suspender las PASO para quedarse con el lugar de candidato en la provincia.

En dicha charla, el intendente de Vicente López expresó que los referentes bonaerenses de la coalición deben definir las candidaturas de la provincia de Buenos Aires, dejó en claro que la indefinición de Vidal no lo preocupa y también señala a otros políticos que buscan un lugar. "Todavía no escuché que (Diego) Santilli quiera ser candidato. Sí me escuché a mí que quiero ser gobernador en 2023, también a Valenzuela o a Joaquín de la Torre", apuntó mientras que descartó que Emilio Monzó trabaje en el espacio del PRO.

Frente a esto, Massot, diputado en la gestión de Mauricio Macri y director del Banco Ciudad, no dudó en disparar a través de su Twitter: "Que Santilli no es de la Provincia, que Monzó no es del espacio... Qué querés ser, candidato por descarte?". Y en la misma línea, igual de picante, lo acusó: "Perdele el miedo a las PASO que hay que ganarle a los K, no a vos. Ahora entiendo porqué hablan de eliminarlas...".

Hasta el momento, Jorge Macri no le respondió y parece enfocarse en su candidatura a la Provincia de Buenos Aires uniendo, aún más, a los gobernadores macristas que integran el Grupo Dorrego. Ante la consulta de LN sobre su posible postulación en las PASO, aclaró: "Lo mejor sería que los candidatos sean personas que no ocupan cargos. En esa lista pongo a Patricia, María Eugenia, Facundo Manes o Carrió. Si eso no se da, habrá que evaluar".

El mensaje en redes sociales: