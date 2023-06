La protesta sigue firme en Jujuy: continúan los cortes y se suman medidas de fuerza

Este domingo liberaron a varios de los detenidos el sábado en Purmamarca y no se registraron nuevos episodios de represión. Crece la expectativa por cómo continuará el conflicto en los próximos días.

Al menos ocho de los más de 20 detenidos el sábado en Purmamarca fueron liberados este domingo aunque continúan abiertos los procesos judiciales, según informaron fuentes locales a El Destape. Todos habían sido arrestados en esa localidad de Jujuy cuando protestaban con un corte de ruta contra la reforma constitucional que impulsó y logró aprobar el jueves pasado el gobernador, Gerardo Morales. Tras una jornada de represión que conmocionó al país, las protestas continuaron este domingo, pero esta vez sin intervención violenta de la Infantería de Policía. "Hoy no hubo represión. La Infantería estuvo en Purmamarca, el epicentro de los hechos del fin de semana, pero no se atrevieron a reprimir", apuntó a este portal el diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad, Alejandro Vilca.

El diputado nacional esperó la liberación de los detenidos en Purmamarca, quienes pasaron la noche en la cárcel del Alto Comedero, en las afueras de San Salvador de Jujuy. "Primero ingresaron los abogados porque ya estaba la orden del fiscal", señaló Vilca y agregó que la figura jurídica que recayó sobre los detenidos fue el artículo 194 del código provincial que penaliza la obstrucción de rutas. La nueva constitución recién entrará en vigencia a partir del martes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Cerca de las 21 habían sido liberados ocho personas y restaban aún otras 16. Los que lograron quedar en libertad fueron: Carmen Benicio; Mario Callaca; Camilo Haro Gallo; Aguilar; Ariel Quispe; Christian Oviedo; Samuel Alancay; Santiago Lamas. A estos se sumaron, el sábado por la noche, el menor Joaquín M. de 17 años, la diputada nacional Natalia Morales.

Los cortes continuaron este domingo en la zona de Purmamarca, Abra Pampa y La Quiaca. Todos protagonizados por docentes, gremios y comunidades originarias y con epicentro en Purmamarca porque es donde se conecta la ruta 52 con la 9 y que tiene llegada a Chile y se usa para trasladar mercadería destinada al comercio internacional. "Hay camiones que vienen de Paraguay o de Brasil y que necesitan pasar por ahí", explicó Vilca.

En total hubo siete cortes durante el día, de acuerdo al último reporte de Seguridad Vial el domingo por la noche. Miembros de las comunidades originarias decidieron prolongar su estadía en las rutas hasta lograr la liberación de todos los detenidos, según apuntó en diálogo con El Destape la diputada nacional por el Frente de Todos, Carolina Moises.

"También entienden que el compromiso en esta instancia es con el texto constitucional que afecta los derechos de los pueblos sobre el uso de sus tierras y recursos naturales, concentrando las facultades en manos del Poder Ejecutivo", explicó Moises y agregó: "Se han violado los derechos de las comunidades establecidos en la Constitución Nacional en relación a la cláusula de consentimiento libre e informados. (El gobierno de Jujuy) discutió el texto de la Constitución a puertas cerradas y lo puso sobre la mesa cinco días antes de aprobarlo y trató de obligar bajo amenaza a a los líderes comunales a firmar un papel que supuestamente eso era el consentimiento libre e informado. Por supuesto reaccionaron y comprendieron de qué se trataba y pro eso es está en juego la posesión de las tierras comunitarias".

A la provincia norteña llegó este domingo el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, para evaluar la situación y dar asistencia a los afectados y detenidos. Según aseguraron fuentes locales a El Destape nadie del gobierno provincial atendió los pedidos del secretario nacional ni de las fuerzas jujeñas de abrir un diálogo con Morales. Además por estas horas desde distintos frentes evaluaban la posibilidad de presentar una declaración de inconstitucionalidad del nuevo texto.

El gobernador radical se limitó a cruzar por Twitter al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quien repudió la represión.

Por otro lado, Vilca aseguró que hay que poner atención a lo que podría suceder el próximo martes, fecha estipulada para que entre en vigencia la reforma. Para ese día se esperan decenas de movilizaciones en la provincia que continúa con un paro general por tiempo indeterminado, al que se sumará a nivel nacional Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). "Entendemos que la reforma es anticonstitucional porque penaliza el derecho a la protesta y en ese sentido hemos convocado a los docentes en general y a CTERA a un paro para el próximo jueves 22. Vamos a está presentes varios miembros de la junta educativa", aseguró la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, en diálogo con El Destape.

La dirigente gremial contó que el reclamo docente surgió a partir de que no hubo oferta por parte del Gobierno a la demanda salarial y luego se aunó con el rechazo generalizado a la reforma parcial de la constitución provincial. Además señaló: "No puede haber sector que no se pronuncie frente a una represión como esta y a lo que está pasando, tiene que haber una convocatoria de toda la dirigencia política. Lo que pasa en Jujuy no es admisible y tiene que haber una expresión contundente en función de lo que está pasando ahí".

El punto que reúne las críticas de todos los sectores que manifestaron su repudio a la reforma constitucional es el artículo X sobre el régimen contravencional que en su inciso "c" sostiene: "La expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales". Además, define que la ley podrá establecer un "procedimiento diferenciado", de "carácter sumarísimo" para aquellas faltas que define como las que perturben la "paz social o afecten a un gran número de personas en sus derechos y libertades fundamentales".