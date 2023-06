CFK a Morales: "Hágase cargo y pare con la locura represiva"

La Vicepresidenta le contestó al Gobernador jujeño que la había acusado de "cómplice" de los manifestantes reprimidos. Comparó la represión actual a la del 2001.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le respondió al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, luego que éste la acusara a ella y al presidente Alberto Fernández de ser responsables de la crisis que domina por estas horas la provincia que el gobierna. "Hágase cargo Gobernador Morales y pare con la locura represiva que su propio accionar ha desatado. Lo que está sucediendo en la Provincia de Jujuy es absoluta responsabilidad suya y usted lo sabe", sentenció en Twitter. Horas después, el Gobernador le contestó por la misma red social y la volvió a acusar de "financiar" la crisis para "crear caos" allí.

Además, comparó su política represiva en Jujuy con la que impuso su mismo partido, el radicalismo dentro de Alianza durante el Gobierno de Fernando De la Rúa en 2001. "Pareciera que la represión salvaje está en su ADN. Usted fue un alto funcionario del Gobierno de la primera Alianza que en el año 2001 declaró el Estado de Sitio y fue responsable del asesinato de 38 argentinos. Y por favor Morales no mienta más… que hasta James Cameron se dio cuenta", agregó.

La respuesta de Morales

Unas horas después del posteo de la Vicepresidenta, el Gobernador jujeño le respondió con otro hilo de tuits acusatorios: "¿Esto le parece pacífico, Cristina Fernández de Kirchner? Es una vergüenza que financien a grupos violentos para generar caos en Jujuy. Agrupaciones kirchneristas de todo el país vinieron a participar e incentivar la toma de nuestras calles y quemar nuestra legislatura: ¿quién los mandó?"

Y continuó con ataques directos al kirchnerismo, La Cámpora y Milagro Sala, la dirigente jujeña que hace años está condenada y privada de la libertad en esa provincia pese a la lluvia de críticas a los procesos legales en su contra, tanto de actores políticos y jurídicos nacionales como internacionales. "Sabemos que el modelo que usted, el Kirchnerismo y La Cámpora proponen es el de fomentar los Estados paralelos y la violencia. En mi ADN está la paz, el cumplimiento de la Constitución y la ley. En su ADN está la violencia y la corrupción. Y usted lo sabe. ¿Por qué siguen financiando a Milagro Sala con dinero público y con la asignación de más de 20.000 planes sociales?", escribió.

Finalmente, volvió a defender la represión de los últimos días y horas y calificó los cortes de rutas, con los que comunidades indígenas y gremios rechazan su nueva Constitución, como "delitos": "Ah, los cortes de rutas y la violencia son delitos, no son modalidades de manifestación pacífica. Pero eso, usted, no lo entiende. Está claro que expresamos dos modelos distintos de país y de forma de vida."

El fiasco con James Cameron que mencionó CFK

Hace días, James Cameron, director de prestigiosas películas como Terminator, Avatar y Titanic, y quien es un activista ambiental, visitó Jujuy para ir al parque solar más grande de América Latina, el Cauchari. Gerardo Morales agradeció en redes la visita de Cameron con el que se fotografió en Purmamarca, pero más tarde el cineasta tomó distancia de las autoridades y aseguró que utilizaron su imagen para defender la extracción del litio en la zona. "Me han tendido una emboscada", afirmó.

Contra Morales, Cameron dijo en una entrevista a El País: "No me contaron toda la película y no me dijeron que hay 35 comunidades indígenas en dos provincias de Argentina que están en conflicto directo, peleando por sus derechos y para que sus voces puedan ser escuchadas, cosas que realmente me importan. Espero tener la oportunidad de hablar con ellos directamente y buscaré formas de ayudarlos a través de mi Fundación Alianza Avatar", explicó el director de Avatar.

A raíz de lo sucedido, Cameron remarcó su disgusto durante la entrevista con el medio español: "Me han tendido una emboscada, quiero usar esa palabra, ‘emboscada’, para que parezca que tengo cierto punto de vista sin estar enterado", dijo contra Morales.

Antes de CFK, el presidente Alberto Fernández se refirió a la crisis política y la represión que se vive en Jujuy y fue contundente en su mensaje contra el gobernador Gerardo Morales y la reforma constitucional que impulsó y cuyo texto final se juró hoy mismo en la Legislatura provincial, mientras afuera en la calle la Polícia volvió a reprimir a los manifestantes que la rechazaban por considerarla anti constitucional.

"Usted es el único responsable de haber llevado a nuestra querida provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma constitucional que no respeta la Constitución Nacional", escribió el mandatario en respuesta del tuit del Gobernador jujeño que lo hacía "responsable" a él y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de lo que estaba sucediendo en la provincia que el gobierna.

"Una reforma que desatiende acuerdos internacionales, no escucha a los pueblos originarios y niega el derecho a la protesta. El Gobierno nacional respeta el federalismo y los resultados electorales locales, pero debe garantizar la convivencia y el respeto a los derechos humanos", continuó Fernández y agregó: "Por eso, exigimos al Gobierno de Jujuy el cese inmediato de la represión. Asimismo, también exigimos al Gobierno de Jujuy que convoque a todos los actores sociales jujeños a encontrar caminos de diálogo para superar la controversia que ha creado."