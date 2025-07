Jubilados protestan ante un Congreso vallado y un desmedido operativo

Como cada miércoles, las organizaciones de jubilados y otros sectores realizan una protesta frente al Congreso, mientras las fuerzas de seguridad despliegan un desmedido operativo en la zona. Adentro del parlamento, la Cámara de Diputados levantó la sesión en la que debatía la emergencia en el Hospital Garrahan y la ley de financiamiento universitario, entre otros proyectos clave.

La marcha de este miércoles tuvo un especial homenaje al fotógrafo Pablo Grillo, baleado por la Gendarmería en una de las marchas de jubilados el 12 de marzo. "Se siente, se siente, Grillo está presente", coreaba una de las columnas mientras se dirigía al Congreso.

Las fotos de Kaloian Santos Cabrera en la movilización de este miércoles en el Congreso

Las organizaciones de jubilados junto a los trabajadores del Garrahan y familiares de Pablo Grillo, además de otros referentes nacionales como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, acompañaron la movilización de hoy al Congreso. Éstas son algunas de las imágenes capturadas por el fotógrafo de El Destape, Kaloian Santos Cabrera.

ANSES mantiene el bono sin aumento: $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno oficializó ayer el otorgamiento de un nuevo bono de $70.000 en julio, para jubilados que perciban el haber mínimo, mediante el Decreto 444/2025, publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, las jubilaciones mínimas durante este mes serán de $379.298, ya que el haber inicial para el séptimo mes del año fue fijado en $309.298,16, a partir del aumento del 1,5%, determinado en línea con la inflación de mayo.

En tanto que para aquellos titulares que, por la suma de todas sus prestaciones vigentes, perciban un importe superior a $309.298,16 pero queden por debajo de los $379.298, el monto máximo del Bono Extraordinario Previsional será igual a la suma necesaria hasta alcanzar esa cifra. Además, en el caso de que, por ejemplo, un jubilado perciba un haber de $350.000 sólo recibirá como bono $49.121. Con la ayuda previsional confirmada, las jubilaciones más bajas pasarán de $374.723 a $379.298.

A quiénes les corresponde el bono de $70.000 en julio

a. Las personas titulares de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

b. Las personas beneficiarias de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, instituida por el artículo 13 de la Ley Nº 27.260 y sus modificatorias.

c. Las personas beneficiarias de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de 7 hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES.

El Gobierno recordó que desde enero de 2024 se vienen otorgando ayudas económicas previsionales mensuales y que a partir de julio entrará en vigor una nueva fórmula de actualización mensual de haberes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, según lo dispuesto en el Decreto 274/24.

La ANSES será la encargada de instrumentar la medida, dictando las normas complementarias y procedimientos de control, pago y recupero en caso de errores, mientras que la Jefatura de Gabinete realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar su implementación.