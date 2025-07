UP abandonó el recinto por las dilaciones del oficialismo y se cayó la sesión de Diputados

Luego de que los diputados Damián Arabia (PRO) y Santiago Pauli (La Libertad Avanza) cruzaran al peronismo por la sentencia de la jueza Loretta Preska por YPF, el legislador de Democracia para Siempre Pablo Juliano exigió "defender" a la petrolera estatal, ante la exigencia de otorgar el 51% a los fondos buitres.

"La política del péndulo no va. No se hagan los cocoritos", lanzó. "No le vamos a dar ningún 51%", protestó el radical disidente, que afirmó que su partido "desde 1922 defendemos YPF".