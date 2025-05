El Gobierno analiza mecanismos para sumar a los supermercados a la paritaria del gremio de Comercio luego de haber frenado en esa actividad el aumento acordado para los sueldos de abril por orden del ministro de Economía, Luis Caputo, tal como reveló en exclusiva El Destape. La maniobra, que estudia el secretario de Trabajo, Julio Cordero, contempla darle algún tipo de intervención a los mayores supermercadistas en una negociación de la que no participan formalmente por no integrar ninguna de las tres cámaras patronales que la suscriben para forzar al sindicato a revisar a la baja su entendimiento para el trimestre en curso, que se definió con una suba total de 5,4% y sumas fijas no remunerativas que hacen trepar el número a 9,6 por ciento.

Se trata de otro capítulo en la escalada de tensión entre la administración libertaria y los sindicatos más tradicionales de la CGT, decididos a resistir el plan de “paritarias cero” diseñado por Caputo para valerse del salario como ancla inflacionaria. El ministro de Economía apeló esta semana a los dueños de las principales cadenas de supermercados para sabotear la paritaria de Comercio y logró evitar el pago de la primera cuota de las tres pactadas por el gremio de Armando Cavalieri con las cámaras patronales CAC, CAME y Udeca. Lo hizo al instruir a Cordero para que no homologara el acuerdo paritario alcanzado días atrás.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Así, más de 120 mil empleados mercantiles de esas compañías se quedaron sin la suba de 1,9% pautada para los sueldos de abril y una suma no remunerativa extra de $ 35 mil (equivalente al 3,7% del sueldo de la categoría inferior del convenio colectivo) que debía liquidarse esta semana. Este jueves la Federación de Comercio (Faecys) emitió un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta” y llamó a “asambleas y reuniones con los afiliados y delegados para transmitir la información necesaria sobre la absoluta vigencia del acuerdo paritario de abril de 2025” que el Gobierno se niega a homologar.

El freno al aumento de Comercio puso en alerta a todo el sindicalismo. Es que Cavalieri, además de encabezar el gremio más numeroso de la Argentina con más de 1,2 millón de trabajadores regidos por ese convenio colectivo, es el dirigente dialoguista por antonomasia y de hecho el primero en fotografiarse con una funcionaria libertaria de alto rango como Sandra Pettovello en los días iniciales de la gestión de Javier Milei. Dicho de otra forma, sus pares evalúan que si el Ejecutivo no duda en castigarlo, cabe esperar un trato incluso peor para los demás.

La maniobra oficial es de dos vías: mientras frena la suba salarial se asegura una mejor predisposición de los supermercadistas a resistir listas de precios con aumentos por parte de los productores de bienes de consumo masivo. Todo en aras de evitar un traslado a precios de la devaluación producida con la modificación del régimen cambiario de días atrás. Pero también la acción del Gobierno toma partido en una negociación salarial históricamente tensa entre sus protagonistas patronales. Los supermercadistas, no afiliados a ninguna de las cámaras que la discuten, sospechan que en particular CAC y CAME mantienen intereses en común con Faecys que facilitan los acuerdos por aumentos superiores a los que sugiere el Gobierno.

En ese sentido los dueños de las grandes cadenas sugieren en reserva que los responsables de ambas cámaras arrastran un aparente malestar desde que en marzo pasado el Gobierno decretó el fin del aporte obligatorio de los empleadores al Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap) que las dos entidades patronales administran en conjunto. Y que aquella medida impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pudo haberlos predispuesto a una paritaria “más generosa” para el sindicato.

En Trabajo reconocen que no existe una forma inmediata de sumar protagonistas a una paritaria. Pero confirmaron que explorarán maneras para darles a las cadenas como Coto, Carrefour, Jumbo, Vea, Disco, La Anónima o Makro algún grado de participación, al menos de consulta, con el alegado propósito de alterar el equilibrio interno de esa discusión. Por lo pronto confirmaron que no habrá homologación en tanto Cavalieri no admita una revisión a la baja de los números que firmó. Según el acta se dispusieron aumentos de 1,9% en abril; 1,8% en mayo y 17% en junio. En paralelo, se acordó el pago de $ 115 mil no remunerativos distribuidos, en los mismos plazos, en tres cuotas de $ 35 mil, $ 40 mil y 40 mil pesos, respectivamente.