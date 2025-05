EXCLUSIVO: Caputo prometió a supermercadistas y ahora 120 mil empleados se quedaron sin aumento

El ministro de Economía, Luis Caputo, les prometió este martes a los dueños de las principales cadenas de supermercados que frenará el aumento que el sindicato de Comercio pactó con las cámaras patronales de la actividad. Bajo esa premisa más de 120 mil empleados del sector no recibieron esta semana el 1,9% de incremento y los 35 mil pesos no remunerativos que estaban contemplados para abril como parte de un ajuste trimestral, confirmaron en el sector.

La marcha atrás con la suba prevista se concretó tras la confirmación de que la Secretaría de Trabajo no homologará el acuerdo alcanzado días atrás por la federación de empleados de comercio (Faecys) con las tres cámaras patronales del rubro, CAC, CAME y Udeca, que estableció un aumento total de 5,4% para el trimestre (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio) más una suma no remunerativa de 115 mil pesos distribuida en tres tramos de $ 35 mil, 40 mil y 40 mil pesos en cada mes. Con la incidencia de esos montos el aumento total trepa a 9,6%, apenas en línea con la inflación prevista para el trimestre en curso tras el salto devaluatorio y el pico de aumentos de marzo del 3,7 por ciento.

En la reunión que mantuvo con los directivos de los mayores supermercados este martes en la sede del Palacio de Hacienda, Caputo confirmó que había instruido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, para que no validara administrativamente ese acuerdo paritario. En los hechos la falta de homologación no impide el pago de los incrementos pactados pero les da un argumento jurídico a los empleadores que optan por no hacerlo. En este caso, el ministro los instó a no pagar. Lo escuchaban directivos de Coto, Carrefour y del grupo Cencosud (Jumbo, Vea, Disco, Makro).

En la actividad se calcula que no menos de 120 mil trabajadores de las principales cadenas de supermercados, incluso las mayoristas, liquidaron sueldos sin el ajuste de abril. La precuela del cepo salarial fue el rechazo de los supermercadistas a las listas de precios con aumentos en torno del 9% que habían recibido de fabricantes de productos básicos como aceites apenas el Gobierno modificó el régimen cambiario.

La reacción de Faecys se produjo este mismo martes con un comunicado con la firma de su secretario general, Armando Cavalieri, para ratificar la vigencia del acuerdo paritario. En el texto el gremio alega que uno de los artículos del convenio suscripto con las cámaras de empleadores les impone el pago de sueldos con aumento incluso sin necesidad de aguardar la vaildación administrativa de Trabajo.

En la reunión de Caputo se avanzó incluso sobre un escenario posterior de conflictividad con el gremio de Comercio: la ley de Contrato de Trabajo establece que si la autoridad administrativa no homologa un convenio colectivo, de todos modos comienza a regir de pleno derecho si transcurren 30 días hábiles. En ese sentido se conversó sobre la posibilidad de que Cordero emitiese un dictamen contrario al acuerdo para invalidarlo formalmente y obligar a su eventual renegociación en términos aceptables para la Casa Rosada.

Economía ya reconoció que parte de su plan de estabilización y el intento por volver al sendero de desinflación tiene como ancla principal los salarios y los haberes de jubilados. De ahí que, tal como adelantó en exclusiva El Destape, Trabajo pusiera en marcha un plan de “paritarias cero” para forzar a los gremios a aceptar aumentos salariales por debajo de la inflación con la amenaza de no homologar nada diferente de ese criterio.

El programa está en marcha desde principios de año y ya se tradujo en decenas de acuerdos sin validación (como el de Sanidad) y otros obligados a revisión a la baja (Camioneros, gastronómicos). Fue el eje del último paro nacional convocado por la CGT para el 10 de abril pasado y de la decisión de la central obrera de marchar el 30 de ese mes en la víspera del Día del Trabajador. En el caso de Comercio, el Gobierno puso la lupa por dos razones: por un lado, se trata del convenio colectivo con mayor cantidad de trabajadores alcanzados, con más de 1,2 millón y una condición ineludible de faro para el resto de los gremios; por otro, el apoyo que los supermercadistas le dieron a Caputo para frenar una primera oleada de subas de precios.