Se dispararon los precios y Milei pierde las elecciones: el editorial de Roberto Navarro

El periodista y conductor Roberto Navarro analizó el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei de cara a las elecciones 2025. Afirmó que el mandatario quería llegar a los comicios sin devaluar pero no pudo y va a perjudicar sus resultados. "Cambia el panorama político de manera brutal", apuntó.

"El crédito del Fondo Monetario Internacional le dio más vidas al gobierno como en esos juegos electrónicos donde vas perdiendo vidas. Bueno, le sumó más. No tiene hoy la asfixia de quedarse sin dólares rápidamente y que la moneda norteamericana se vaya a un precio sideral. Tampoco están en peligro los depósitos como en las últimas semanas en donde el gobierno se estaba comiendo todos los depósitos en dólares de la gente, es decir, le dio estabilidad financiera por un tiempo. Pero cambia el panorama político de manera brutal", comenzó afirmando Roberto Navarro en su editorial en El Destape 1070.

Afirmó que "si Milei llegaba a las elecciones sin devaluar, podía tener una inflación del 2%, incluso del 1 y pico por ciento, a fuerza de ese dólar pisado que tenía y de salarios pisados, y hubiera tenido una buena elección". Pero, "ahora, a 3 días de la devaluación, se piensa en más o menos 3 meses de una inflación del 5% y luego, si no pasa nada, si no hay una tormenta internacional, si no tiene problemas Milei, si no se tropieza en el balcón con los cordones y se cae, cosas que suele generar él en contra suyo, va a ir bajando de a poco esa inflación. Si vos tenés 3 meses del 5% de inflación y después tenés del 4, del 3, bueno, llegás muy mal a la elección".

"Este es otro país en términos políticos. Un gobierno que solo tenía para mostrar inflación en baja, ahora tiene inflación en alza. Ayer ya había supermercados con subas del 20% en carne", agregó.

Y cerró: "Milei quería llegar sin devaluar porque sabía que este era el problema. Devaluó, trató de devaluar poco, pero al poner las bandas dio una señal de que va a devaluar más, es decir, lo hizo mal y hoy está pagando un precio enorme. Ese precio que te va a salir caro a vos en el supermercado le va a salir caro a Milei el día de las elecciones".