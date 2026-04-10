Ritondo cede ante Karina Milei en Inteligencia y teje por la alianza en PBA

La presidencia de la comisión bicameral de seguimiento de los organismos de inteligencia y su composición entra en la recta final. Todo lo que sucede allí resulta hipersensible para el Gobierno y desde hace un mes es motivo de disputa interna y con aliados. En medio de esas tensiones cruzadas, Cristian Ritondo decidió ceder ante Karina Milei y la presidencia quedará en manos del libertario Sebastián Pareja.

No es lo que se había acordado originalmente. En febrero en plena agenda de extraordinarias impulsada por el oficialismo y con las negociaciones para la continuidad de Martín Menem al frente de la Cámara de Diputados y la conformación de las comisiones, Ritondo quedaba al mando de la sensible bicameral. En todo lo demás se cumplió, en ese punto no, señalan en el PRO.

En parte se analiza como un alivio dado el alto calibre del lugar y las tensiones cruzadas que atraviesan esa silla. “Toca defender cada cosa... Si quieren poner a Pareja que lo pongan”, revelaba con alivio un PRO. La oposición intenta voltear el último DNU de inteligencia y la Secretaria General tiene decidido avanzar sobre un área que hasta ahora dominaba Santiago Caputo, de excelente diálogo con el macrista bonaerense.

En ese marco Ritondo y Menem cenaron este martes para que el traspié no impida futuros acuerdos. El miércoles el PRO fue un aliado estratégico en la protección al Gobierno ante el embate opositor por agenda de escándalos oficiales acumulados.

La decisión de impulsar a Pareja reveló el interés de la hermanísima por rodear al asesor libertario de karinistas pero también suma una maldad contra el propio Ritondo: ambos dirigentes tienen intereses en la provincia de buenos aires, los dos son los presidentes de sus partidos en ese suelo.

“No hay pica. Hicieron la alianza y Diego Santilli es el candidato de la unidad PRO libertaria”, aseguran en la intimidad del macrismo bonaerense que el martes tendrá su cumbre en la sede de Balcarce y Belgrano. El consejo directivo buscará mostrar al partido activo en suelo bonaerense y analizarán sus propios indicadores en materia de seguridad, salud, etc. Encabezará el propio Ritondo y se sumará la mayoría de los intendentes amarillos, diputados nacionales de la Provincia y legisladores provinciales.

“Hacemos un mapeo con datos y estadísticas que trabajaron los equipos técnicos. Vamos a mostrar un marco de acción para cada eje”, aseguran. Después habrá un asado en la renovada terraza con sum del edificio en pleno microcentro. Es parte de la orden que bajó Mauricio Macri de mostrar al espacio activo en todos los territorios en un intento por reanimar la tropa y mostrar músculo ante LLA. La posición del ex presidente también tensiona al propio Ritondo, más proclive a una alianza contra el peronismo que a enfrentar al oficialismo el próximo año.