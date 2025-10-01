Otro día de ruido en el mercado tras el cepo a las billeteras virtuales

Finalmente no hubo acuerdo en el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump "se cerró" a la medianoche del martes. Esto significa que el Estado federal se quedó sin ley de Presupuesto y, por lo tanto, con la excepción de los servicios, agencias y oficinas consideradas como esenciales, deja de funcionar hasta que se apruebe en el Capitolio una ley con partidas para el año fiscal 2026, que comienza este miércoles, con el inicio de octubre. No es la primera vez que esto sucede. Al propio Trump le pasó a finales de 2018 y durante 35 días no dio el brazo a torcer. Le costó USD 11.000 millones y un derrumbe en las encuestas defender los USD 5.700 millones que exigía para expandir el muro fronterizo con México. Hoy se niega a prorrogar subsidios para que cuatro millones de estadounidenses no pierdan la cobertura médica el año próximo, no responde a los reclamos de su base rural y amenaza con profundizar aún más su motosierra, mientras promete salvar con USD 20.000 millones a Javier Milei, un aliado irrelevante para la mayoría de los estadounidenses que no aporta nada al discurso trumpista de "Estados Unidos primero".