Las distintas restricciones cambiarias que desde hace dos semanas establece el gobierno de Javier Milei para controlar la salida de divisas sigue provocando ruido en los mercados. Pese al salvavidas financiero que el propio Presidente llamó "blindaje" y el anuncio de reunión en la Casa Blanca con Donald Trump, continúa la incertidumbre en la city porteña después de que el Banco Central imponga un nuevo cepo a la venta de dólares en las billeteras virtuales.
Otro día de ruido en el mercado tras el cepo a las billeteras virtuales
El gobierno enfrenta otra dura jornada luego de las últimas medidas para contener la salida de dólares del Banco Central.
Se cierra el gobierno de EE.UU., mientras Trump promete USD 20.000 millones a Milei
Lejos de intentar evitar el cierre del gobierno, como él mismo hizo en 2018 y sus antecesores antes, esta vez Trump pareció dar la bienvenida a la falta de acuerdo en el Congreso. Amenazó con aprovechar que cientos de miles de trabajadores y decenas de agencias federales dejarán de funcionar para seguir achicando el Estado. Crece la tensión en Washington y Milei se prepara para ir a la Casa Blanca en dos semanas.
Finalmente no hubo acuerdo en el Congreso de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump "se cerró" a la medianoche del martes. Esto significa que el Estado federal se quedó sin ley de Presupuesto y, por lo tanto, con la excepción de los servicios, agencias y oficinas consideradas como esenciales, deja de funcionar hasta que se apruebe en el Capitolio una ley con partidas para el año fiscal 2026, que comienza este miércoles, con el inicio de octubre. No es la primera vez que esto sucede. Al propio Trump le pasó a finales de 2018 y durante 35 días no dio el brazo a torcer. Le costó USD 11.000 millones y un derrumbe en las encuestas defender los USD 5.700 millones que exigía para expandir el muro fronterizo con México. Hoy se niega a prorrogar subsidios para que cuatro millones de estadounidenses no pierdan la cobertura médica el año próximo, no responde a los reclamos de su base rural y amenaza con profundizar aún más su motosierra, mientras promete salvar con USD 20.000 millones a Javier Milei, un aliado irrelevante para la mayoría de los estadounidenses que no aporta nada al discurso trumpista de "Estados Unidos primero".
Fuego amigo contra el cepo a las billeteras virtuales: "Una cagada"
Voces del mercado, cercanas ideológicamente a Javier Milei, salieron a marcar sus diferencias con la decisión de Banco Central de prohibir que estas aplicaciones vendan dólar oficial.
Espert, un fajo de dólares en negro y cenas truchas para blanquear fondos
A pesar de que José Luis Espert declaró que para su campaña presidencial de 2019 sólo recibió aportes públicos, una persona dio cuenta a El Destape que acercó 5.000 dólares en efectivo y el presidente del partido UNITE afirmó que le pidieron que blanqueara 400.000 dólares con una supuesta venta de entradas para una cena. Las causas que complican al candidato libertario y su vínculo con Fred Machado.
José Luis Espert va a tener que explicar mucho de su campaña presidencial de 2019. No solo el viaje en el avión de Federico “Fred” Machado y la camioneta que también le puso a disposición este hombre preso y con pedido de extradición a Estados Unidos en el marco de un oscuro entramado de narcotráfico. A pesar de que el diputado libertario declaró en los medios y en los papeles ante la Justicia electoral que sólo recibió aportes públicos, en su mayoría para impresión de boletas, hay al menos una persona que cuenta que entregó un fajo de 5.000 dólares en efectivo en el marco de la campaña y el presidente del partido que usó para candidatearse afirmó que le pidieron que blanqueara 400.000 dólares con una supuesta venta de entradas para una cena.}
Advertencia a Trump en Estados Unidos: el apoyo a Milei es comprar un problema
Señalan que el blindaje a un presidente sin plan puede costar muy caro. La teoría de Colin Powell que vuelve con el caso argentino. Bessent, entre beneficiar a su amigo Citrone y defender sus grandes extensiones de soja en Dakota.
Sostener a Javier Milei no es fácil ni siquiera para Donald Trump. El anuncio de la visita oficial que el presidente argentino va a hacer a la Casa Blanca el 14 de octubre es un dato central del apoyo de la administración Trump a la extrema derecha del fin del mundo. Pero exhibe un problema: el acting de hace apenas una semana no alcanzó y Milei ya se consumió la inyección de confianza que le dieron Trump y Scott Bessent con una foto y un hilo de X. El rebote del riesgo país y la suba del dólar paralelo lo confirman.