Pese a la quema de dólares y el salvataje solicitado a Estados Unidos, el presidente Javier Milei negó que la economía esté en riesgo y confió en que La Libertad Avanza (LLA) ganará las elecciones de octubre.

"Está sobrexagerado la percepción de riesgo. La composición de la cámara va a mejorar sustancialmente. Estamos convencidos que vamos a ganar en octubre", afirmó en una entrevista en Radio Mitre.

Según opinó, "Ibamos camino a Venezuela" y destacó la situación actual, por lo que cuestionó si se quiere "comparar con la vara Suiza". "Hay 31% de pobres, el número es enorme y aberrante. Pero es producto de cien años", se excusó.

"Usted puede seguir votando por el partido del Estado y que sus hijos se vayan por Ezeiza, o por nosotros", desafió, aludiendo a sus adversarios, para lamentar que haya que "pasar este infierno que es el año electoral"

"Estamos poniendo las bases para que después del 11 de diciembre, avanzar en estos acuerdos con los gobernadores y las distintas fuerzas para avanzar en las distintas reformas", confió, para además destacar el diálogo con el ex presidente Mauricio Macri.

Milei observó que hay "una parte de la oposición que es muy destructiva" pero destacó que con "los que vendrían a ser afines" se puede avanzar en la "reforma laboral, tributarial y la apertura de la Argentina"

La respuesta de Milei al ex ministro Cavallo: "Todos vienen errando y Cavallo no es la excepción"

Dentro de sus críticas, Milei repudió al ex ministro de economía Domingo Cavallo, que había exigido al Gobierno nacional de que compre reservas. "Viene errando sistemáticamente", lanzó, para luego cuestionar que haya afirmado que no existía "el riesgo kuka". "Es un acto de deshonestidad intelectual", protestó.

"La mayoría de los economistas viene errando y Cavallo no es la excepción, viene errando sistemáticamente. Que diga que no existe el Riego Kuka es mostrar un desprecio por los números bastante marcado", señaló el mandatario. "Ya sucedió en las PASO de 2019 cuando Macri perdió con Alberto Fernández. El Riesgo Kuka sí existe", agregó.

"Es un acto de deshonestidad intelectual decir eso, quizás los dice para justificar otras cosas que viene diciendo y necesita negar eso", concluyó el mandatario Milei.