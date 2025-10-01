Patricia Bullrich le soltó la mano a José Luis Espert: "No podemos aceptar aliados al narco"

Bullrich le soltó la mano a Espert: "No podemos aceptar aliados al narco"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le pidió publicamente al candidato que encabeza la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, que dé explicaciones acerca de su vinculación con el acusado de narcotraficante Fred Machado. En este marco, afirmó que "no podemos aceptar conductas que estén aliadas al narco".

“Hace falta una explicación, por supuesto. Es algo del 2019. Hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Pudo haber presentado algo en la Justicia Electoral. Puede ser válido o no, pero es importante conocerlo. Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínese que nosotros, que combatimos el narcotráfico con todo, no podemos aceptar conductas que estén aliadas al narco”, sostuvo Bullrich en una entrevista en Radio La Red.

"Parece una persona que estando en una elección se le metió alguien que estaba metido en el narco", agregó Bullrich, que apuntó: "Imagínese que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas o personas que estén aliadas al narco. No aliadas, que haya recibido plata".

“Es muy importante en este momento aclarar la situación ya, ya hay que aclararla, ya", insistió cuando le preguntaron si Espert debería bajarse de su candidatura. Las declaraciones de Patricia se cruzan con la defensa de Espert por parte de Javier Milei. "Chimentos de peluquería, operaciones para ensuciar", respondió Milei quien cruzó la investigación de la justicia de Estados Unidos.