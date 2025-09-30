En la previa electoral, Cristina se hizo eco del escándalo Espert: "Financiado por el narco"

En el marco del plenario de candidatos de Fuerza Patria que se hizo este martes a la tarde en la sede del Instituto Patria, la ex presidenta Cristina Kirchner envió un mensaje grabado que se reprodujo para todos los presentes, en el que se refirió al escándalo narco que involucra al diputado nacional José Luis Espert. "No sólo nos desayunamos con que al 'Profe', como lo llamaba Milei, no sólo tiene vínculos con el narco sino que su campaña en el 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma, provincia de Río Negro", dijo la ex mandataria respecto a la causa abierta en la Justicia estadounidense que asegura que el narcotraficante Fred Machado le giró u$s200.000 en enero de 2020 a quien encabeza la lista de LLA.

Noticia en desarrollo