Cristina cruzó a Milei por Espert y los narcos: "Arreglan por abajo"

La dos veces presidenta Cristina Kirchner cruzó al Gobierno Nacional por la denuncia que vincula al principal candidato de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, con el acusado de narcotráfico Fred Machado. Además criticó al presidente Javier Milei por el rumbo de la economía con la suba del dólar y el riesgo país.

"¿Y lo del “Profe” Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba “cárcel o bala”… asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales… gritan en la tele y arreglan por abajo", sostuvo Cristina Kirchner.

En su mensaje, Cristina Kirchner cuestionó el rumbo de la economía, adelantó que se viene una devaluación después de las elecciones legislativas y alertó por las explosión en los mercados con caída de bonos, subas del riesgo país y disparada del dólar.

"Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200… Y, para colmo… ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale… Milei… NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan", escribió.

Luego la ex presidenta recordó los discursos de campaña de Milei y las promesas incumplidas. "No dolarizaste, no quemaste el Banco Central (al contrario “libertario”… lo utilizás todos los días para intervenir el precio del dólar), tu “competencia de monedas” fracasó, hay más dólares “en el colchón” que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: La Recesión Avanza… ¡y los dólares se te siguen yendo!", cruzó.

Al final de su mensaje acusó al jefe de Estado de mentir al decir que era experto en crecimiento de la economía y expuso que su plan económico carece de dólares. "Principio de revelación: no eras experto en crecimiento económico, Milei… menos todavía sin dinero… y mejor ni te cuento sin dólares", cerró.