El biógrafo cercano a Milei fulminó a Manuel Adorni.

Luego de que la Justicia diera a conocer que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, omitió dar cuenta de su viaje a Aruba al brindar explicaciones públicas sobre sus escapadas a destinos costosos que, hasta el momento, no pudo justificar patrimonialmente, el biógrafo de Javier Milei y polemista de ultraderecha Nicolás Márquez, salió con los tapones de punta contra el ministro coordinador, al que calificó de “mitómano, mentiroso y sinvergüenza”.

Pero el escritor y abogado libertario fue un paso más allá y apuntó también contra los ministros que le sostienen la mano al cuestionado funcionario. “Los Ministros, si tienen dignidad deberían exigir su renuncia, o en su defecto renunciar ellos”, sentenció. En esa línea, tras pedir la cabeza de Adorni, llamó a recuperar los “valores” del partido violeta.

“La Libertad Avanza encarnó la mística de la honorabilidad: que ella no se pierda por un sinvergüenza que se aferra al poder, ni por Ministros indecorosos que lo avalan como muñecos de cera haciendo un bochornoso acto de presencia”, cuestionó en redes sociales el ensayista cercano a Milei, quien pidió recuperar la identidad liberal y “arrasar” en las elecciones presidenciales de 2027.

Adorni omitió su viaje a Aruba

Márquez explotó contra Adorni luego de que la Justicia confirmara su viaje a Aruba a fines de 2024. La revelación contradice sus declaraciones, cuando aseguró que el único viaje que había realizado en el último tiempo había sido a Punta del Este, lo que abre interrogantes sobre una posible omisión en su discurso público.

La información judicial que salió a la luz confirma que Adorni viajó a la isla junto a su familia en primera clase, un dato que no había mencionado en sus entrevistas. El punto central no es solo el destino o el nivel de gasto, sino la contradicción con su propio relato: en marzo, el funcionario había asegurado que en el último año y medio solo había realizado un viaje.

Las mentiras con Majul

En marzo, durante una entrevista en La Nación Más con Luis Majul, Adorni intentó despejar cualquier polémica sobre sus vacaciones. "No tengo nada para ocultar”, sostuvo. Luego, reforzó su versión: "No tengo ninguna inconsistencia y creo que en un año y medio es lo único que hice. Irme cuatro días con mis nenes".

En ese momento, el funcionario hacía referencia a un viaje a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, presentándolo como su única escapada reciente. En aquella entrevista, Majul había planteado una inquietud: "¿No es desproporcionado para tu patrimonio?". Adorni respondió apelando a lo personal: "En el tiempo le he quitado estos dos años y pico a mis hijos, no hay nada desproporcionado".