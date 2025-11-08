Milei viaja al Alto para la asunción de Rodrigo Paz, nuevo presidente boliviano

Luego de la gira por Estados Unidos, Javier Milei participará en el mediodía de este sábado 8 de noviembre de la asunción de Rodrigo Paz Pereira, nuevo presidente de Bolivia. El Presidente argentino primero viajó a Santa Cruz de la Sierra, desde donde partirá hacia La Paz, ciudad en la que se realizará la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional y luego el saludo protocolar a Paz Pereira. Tras la ceremonia de entrega del bastón de mando, Milei regresará a Buenos Aires.
En VIVO - Actualizado hace 30 minutos
Hace 17 minutos
En la ciudad de El Alto, Milei será parte de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, para luego hacer el saludo protocolar al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.
Tras la ceremonia de entrega del Bastón de mando a Rodrigo Paz, Milei volverá a Buenos Aires y arribará alrededor de las 17.
Hace 1 hora
Jalil apuesta al diálogo con Milei y avala avanzar con la reforma laboral
El gobernador peronista de Catamarca confirmó su apoyo a la reforma laboral y este viernes negociará con Santilli, en lo que sumaría un apoyo más al Gobierno libertario y un giro en su relación con Casa Rosada.
Con un peronismo provincial consolidado en Catamarca, Raúl Jalil volvió a mostrar su alineamiento con el Gobierno nacional: el pasado jueves participó de una reunión de gobernadores con Javier Milei, donde ratificó su apoyo a la reforma laboral y este viernes, volverá a la Casa Rosada para reunirse con Diego Santilli "por orden de Javier Milei" para negociar el acompañamiento al Presupuesto 2026, según pudo acceder El Destape.
Hace 1 hora
Las políticas de inclusión digital de Milei: mucho slogan y cero financiamiento
“La inversión en estos dispositivos no mejoran los aprendizajes”. Entre las críticas más falaces que se hacen sobre el Programa Conectar Igualdad se encuentra esta, utilizada el miércoles pasado en la presentación del proyecto de presupuesto educativo del 2026 por el Secretario de Educación Nacional Carlos Torrendell.
Hace 1 hora
La delegación local del W20 repudió el bloqueo de Milei sobre género en el G20
La delegación argentina del W20 repudió el rechazo del presidente Javier Milei a la resolución sobre igualdad de géneros. Según indicaron en un comunicado, la decisión "no solo aísla a nuestro país del consenso global, sino que pone en riesgo políticas esenciales para erradicar la violencia".
La delegación argentina del W20, la cumbre de organizaciones de la sociedad civil en la previa del G20, rechazó este viernes el bloqueo del gobierno de Javier Milei a la declaración de políticas de género y cuidado que firmaron funcionarios internacionales, en la previa de la Cumbre de Jefes y Jefas de Estado que se realizará en Johannesburgo, Sudáfrica, a finales de noviembre. Argentina fue el único país que se negó a firmar el documento que impulsa la responsabilidad de los Estados en la gestión de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres. Esta decisión "no solo aísla a nuestro país del consenso global, sino que pone en riesgo políticas esenciales para erradicar la violencia", aseguraron en un comunicado de repudio.
Hace 1 hora
La inversión extranjera directa en el gobierno Milei está 52% por debajo del 2023
En el segundo trimestre del año se registró un ingreso neto de inversión extranjera directa por 2.866 millones de dólares.
En el segundo trimestre del año se registró un ingreso neto de inversión extranjera directa por 2.866 millones de dólares, según el Banco Central. Si bien mejoró respecto del trimestre previo e interanual (mejoró 31%), se ubica un 52% por debajo de igual período del 2023.