Milei viaja al Alto para la asunción de Rodrigo Paz, nuevo presidente boliviano

Este sábado 8 de noviembre, Javier Milei participará de los actos de asunción de Rodrigo Paz Pereira, el nuevo presidente boliviano.

En la ciudad de El Alto, Milei será parte de la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, para luego hacer el saludo protocolar al nuevo Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tras la ceremonia de entrega del Bastón de mando a Rodrigo Paz, Milei volverá a Buenos Aires y arribará alrededor de las 17.