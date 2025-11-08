Milei tuvo un encuentro con Paz Pereira: qué se dijeron

El mandatario Javier Milei tuvo hoy una reunión informal con par de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. El encuentro se produjo horas después de la ceremonia oficial de toma de posesión del electo mandatario boliviano en La Paz.

El diálogo entre ambos mandatarios quedó grabado en un audiovisual que difundió Casa Rosada: “Sé lo que estás recibiendo y te lo puedo decir por experiencia propia”, expresó Milei al inicio de la conversación, en referencia al contexto político y económico que enfrentará Paz Pereira. El Jefe de Estado boliviano, respondió: “Buenos consejos se van a dar y nosotros somos buenos para recibir consejos”.

A lo largo de la reunión, Milei reiteró la predisposición argentina para colaborar en distintas áreas de gestión. “En lo que creas que podemos ayudarte a la orden”, sostuvo.

Paz Pereira correspondió el gesto y manifestó interés en fortalecer los vínculos comerciales: “A la orden nosotros también. Estamos a favor de cambiar Bolivia y creo que eso es muy importante para todos”.

El intercambio siguió en tono cordial. “Éxitos y bendiciones”, expresó Milei, a lo que el flamante mandatario boliviano respondió: “Ya lo estaré llamando. En algún momento lo tendré que ir a visitar para retomar una agenda común. Han terminado 20 años y esta es una nueva etapa”.

Los viente años a los que Paz Pereira hizo referencia se referían a los que gobernó el Movimiento al Socialismo, jaqueado por las disputas entre su principal líder, Evo Morales y el ya ex presidente Luis Arce.

“La cooperación para nosotros con las cinco fronteras van a ser esenciales. Argentina siempre está vinculado a nuestro corazón”, cerró Pereira. “Sos bienvenido. Lo van a coordinar entre los cancilleres y hacemos una linda reunión”, concluyó Milei.

Como gesto simbólico, ambos mandatarios intercambiaron presentes: Milei obsequió un bolso de cuero, mientras que Pereira entregó una piedra “bolivianita”, de tono violeta, color que despertó entusiasmo en el presidente argentino por coincidir con el de su espacio político.

Ubicado en una derecha moderada, Paz ganó el balotaje en Bolivia on un 54,5% de los votos, representando a Partido Demócrata Cristiano, mientras que su rival, Jorge "Tuto" Quiroga, el ex vicepresidente del dictador devenido en mandatario electo Hugo Banzer, obtuvo 47,4%.