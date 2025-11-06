Debuta Santilli como ministro con los gobernadores: recibirá a un peronista y a un PRO

Diego Santilli debuta en su rol de ministro de Interior: se reunirá este viernes en Casa Rosada con los gobernadores Ignacio Torres, de Chubut, y Raúl Jalil, de Catamarca. Lo hará en su nuevo despacho en la planta baja de Balcarce 50, donde históricamente se alojó el Ministerio de Interior. A las 15 lo recibirá a Torres, del PRO, y a las 16, a Jalil, del PJ.

Sin haber jurado ni asumido formalmente por estar dedicado a su banca como diputado en el Congreso, en Casa Rosada esperan que la semana que viene el presidente Javier Milei le tome juramento.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No serán los únicos gobernadores Torres y Jalil. La semana próxima habrá más. El lunes, el flamante ministro de Interior recibirá a los de San Juan, Marcelo Orrego; de Córdoba, Martín Llaryora, y de Salta, Gustavo Sáenz.

La difícil relación con las provincias

El contacto con gobernadores arrancó en el Gobierno tras el despido de Guillermo Francos. Santilli, Manuel Adorni y los Menem Eduardo y Martín y Santiago Caputo (en menor medida) están colaborando con esa tarea. Por las dudas, en el entorno del asesor Caputo expresaron sobre esta labor: "Santiago no es el nexo del Gobierno con en el Congreso ni gobernadores. Tiene relación con muchas personas y mientras él sea útil, seguirá haciéndolo", dijeron a El Destape.

Los gobernadores esperan respuestas en esta segunda etapa tras dos años de quejas e incumplimientos. Para esta etapa, Karina Milei encomendó a Santilli y Adorni, que arrancaron en sus roles para llevar a cabo esa tarea trunca en la primera parte de la administración libertaria.

La idea de ambos es reunirse por separado con los 20 asistentes de la última reunión, de la que dejaron afuera a los cuatro peronistas opositores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gildo Insfrán (Formosa).

En Rosada esperan estar más presentes en las provincias y hacer una mini gira, con Karina Milei, Adorni y Santilli. En el 2025, salvo por campaña, esos viajes brillaron por su ausencia.

Adorni, instalado

Adorni ocupó por primera vez este jueves su despacho de jefatura de Gabinete donde estaba Francos. Desde ese sector se encargaron de afirmar que antes de entrar el ex vocero se hizo "una limpieza energética". Algunos hablan de inciensos y palos santos, un clásico del karinismo.

Se hizo este ritual en algunas oportunidades, por ejemplo cuando renunció Eduardo Serenellini, ex secretario de Comunicación de la Nación que Karina lo tenía entre ceja y ceja. Su despacho fue "limpiado" espiritualmente antes de ocuparse nuevamente. Un Gobierno que vive en modo esotérico.