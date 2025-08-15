Milei se atribuyó la detención de CFK: "Empezamos con la jefa"

Durante su acto de lanzamiento de campaña en el Club Atenas en La Plata, el presidente Javier Milei se arrogó responsabilidad de que Cristina Kirchner haya sido condenada por la Corte Suprema y esté cumpliendo prisión domiciliaria. Cuando un militante libertario interrumpió su discurso y le gritó "metelos a todos en cana", el Presidente respondió: "Ya empezamos con la jefa de la banda, así que...", dijo entre risas. Horas después compartió en sus redes sociales un breve video con ese momento. Al conocerse el fallo que habilitaba la detención de la exmandataria hace dos meses, Milei se autodenominó "el primer Presidente que no interfiere en la Justicia".

