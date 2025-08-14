Cumbre en Casa Rosada antes del cierre de listas: Santiago Caputo, Ritondo y Pareja, juntos

Los libertarios sumaron finalmente al PRO a las mesas políticas en Casa Rosada sobre las campañas que se vienen en unidad junto a los amarillos. Este tipo de encuentros se vienen dando lunes y jueves. Ahora, será junto a delegados del PRO. Hoy le tocó el turno a Cristian Ritondo.

El presidente del partido de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires llegó al mediodía y estuvo junto al asesor de Javier Milei, Santiago Caputo, y con el armador de La Libertad Avanza en PBA, Sebastián Pareja. Karina Milei suele ser parte de estos encuentros de campaña pero hoy estuvo ausente por "temas de agenda". Es la primera vez que falta a uno de ellos.

Alrededor de las 14 horas terminó el encuentro entre los tres, a los que se les sumaron también dirigentes libertarios del equipo de Caputo, como su mano derecha Macarena Alifraco y Lucas Luna, encargado de la comunicación digital de la campaña. Y del lado de Pareja estuvieron Alejandro Carrancio (vice de LLA en PBA) y Juan Osaba (referente violeta de La Plata).

En el encuentro se terminaron de cerrar las estrategias para septiembre, los actos de Milei que se vienen en PBA y los nombres de la listas de octubre. El plazo para presentar las nóminas de diputados y senadores nacionales cierra este domingo a la medianoche.

Hoy se confirmó que será José Luis Espert el cabeza de lista en PBA en octubre. Allí lo acompañarán en el tercer lugar Diego Santilli. Y el quinto será ocupado por el propio Pareja. Quedan dudas aún sobre quién será la cabeza de lista en CABA. Y quién acompañará a Espert como segunda candidata. Debe ser una mujer sí o sí.

Tras la reunión, en Casa Rosada afirmaron que habrá "sorpresas" en esos dos lugares. "Se van a sorprender", dijo un testigo de la reunión a El Destape. Se los vio de muy buen humor a los tres asistentes del mitin. Hubo chistes y bromas sobre candidatos imposibles que irían en una lista.

Ritondo, por su parte, confirmó tras el encuentro que los PRO que estarán en las listas de PBA de manera confirmada son María Florencia De Sensi, Alejandro Finocchiaro y el ya nombrado Santilli. Todavía resta saber quiénes de los amarillos irán en el 5º y 6º lugar de la lista en CABA tras el acuerdo de Karina Milei con Mauricio Macri.

Por otra parte, se termina de delinear la presencia de Milei en la campaña. Habrá varios actos más del Presidente. El Gobierno pretende mostrarlo más. Junín, General Rodríguez y Tres de Febrero son escenarios probables donde aterrice el mandatario para hacer campaña con sus candidatos en PBA.

Hoy Milei arranca el raid desde La Plata en el Atenas donde hablará al final del acto, alrededor de las 20 horas. Antes, disertarán los ocho cabezas de listas de cada sección electoral. Arranca por la primera, con Diego Valenzuela, y cerrará por la octava Francisco Adorni, el hermano del vocero presidencial.