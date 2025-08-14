Adorni titubeó y no pudo justificar su fake news sobre Kicillof

El vocero de la Presidencia, Manuel Adorni, titubeó cuando intentó justificar la fake news que difundió sobre el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. "Voy a desmentir una fake que en realidad no es del Gobierno nacional ni mucho menos, sino que es sobre el propio gobernador Kicillof", comenzó su defensa floja de papeles.

Primero, Adorni mostró en vivo el video original, en el que que se veía la respuesta de Kicillof en Futurock sin edición. Sin embargo, cuando intentó poner al aire del programa de stream que conduce, "Fake, 7, 8", el clip editado que él mismo compartió en su cuenta de X, no pudo hacerlo.

Tras compartir el video original, Adorni dijo: "Este era supuestamente el video original, sin ningún tipo de edición y de nada, y... eh... está claro que no dice nada, no nos ha iluminado en lo más mínimo con lo que dijo, eh".

El video que se acusa de fake no dice absolutamente nada. Dice que no tiene ni idea de lo que está diciendo y efectivamente no tiene ni idea de lo que está diciendo, al margen de que jamás se aseguró que ese video era cierto. Simplemente el tuit decía ‘Fin’ porque no es ni más ni menos que la representación de un personaje de ultraizquierda que gobierna la Provincia, no hay mucho más", siguió Adorni, quien olvidó mencionar que el tuit no decía solamente "fin", sino que adjuntaba un video de en el que parecía que daba una respuesta que nunca dio.

Respecto a la fallida muestra del video editado en Fake, 7, 8, Adorni bromeó: "tengo algunas diferencias con mi productor. Tengo frío, no salen los videos, vamos empeorando... el mate está lavado, bueh, en fin. Me sacaron de foco. No hubo ninguna fake, nadie dijo que eso era verdad, era simplemente ni más ni menos lo que representa el gobernador, que es la no idea, no decir nada. De hecho, debería revisar los... hablaba de la deuda. Debería revisar los números de deuda, cómo fue subiendo y bajando en cada gobierno, y se debería dar cuenta que lo que dijo fue una tamaña estupidez, pero bueno".

Qué dijo Kicillof sobre la fake news que compartió Adorni

En diálogo con El Destape 1070, Kicillof repudió el domingo la fake news que armó el Gobierno. "Van a hacer una campaña roñosa porque se les están acabando las ideas", señaló Kicillof en diálogo con Te Toman por Boludo, el programa que conduce Roberto Navarro.

Luego, agregó que el oficialismo "va a estar usando tecnología para hacerlo decir a uno cosas que no dice", y adelantó que "vamos a tener que estar batallando con las mentiras".