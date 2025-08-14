El uso de la capacidad instalada de la industria alcanzó el 58,8% en junio

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 58,8% en junio, nivel superior al del mismo mes de 2024, que fue de 54,5%, informó este jueves el INDEC. En ese mes, el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) arrojó una suba de 9,3% respecto a igual mes de 2024, pero en la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 1,2% respecto al mes anterior.



Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (83,0%), papel y cartón (68,0%), industrias metálicas básicas (64,3%), sustancias y productos químicos (64,0%) y productos alimenticios y bebidas (62,7%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (55,1%), edición e impresión (52,8%), industria automotriz (52,0%), productos textiles (50,4%), metalmecánica excepto automotores (45,9%), productos de caucho y plástico (41,7%) y productos del tabaco (40,2%).

Por actividad

En junio de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia positiva se observa en las industrias metálicas básicas, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 64,3%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (56,6%).

En este sentido, la producción de acero crudo presenta un aumento interanual de 16,5%, según datos de la Cámara Argentina del Acero. La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,0% en junio, superior al de junio de 2024 (39,0%), relacionado a la mayor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

Los productos alimenticios y bebidas tienen en junio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 62,7%, superior al registrado en junio del año anterior (59,4%), vinculado principalmente a los incrementos interanuales registrados en la producción de carne vacuna, en la molienda de cereales y oleaginosas y en la elaboración de productos lácteos.

La edición e impresión presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 52,8% en junio, superior a la del mismo mes del año anterior (41,3%). En efecto, según el índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la actividad de edición e impresión registra un aumento interanual de 22,4%.

La producción de papel y cartón muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 68% en junio, superior a la del mismo mes del año anterior (60,4%), debido principalmente a una mayor fabricación de papel y cartón para envases y embalajes.

Los productos minerales no metálicos registran en junio un nivel de utilización de la capacidad instalada de 55,1%, superior al del mismo mes de 2024 (46,8%), como consecuencia principalmente de la mayor elaboración de cemento y de otros materiales para la construcción.

Según datos del IPI manufacturero, la producción de cemento tiene una suba interanual de 11,8%. Asimismo, según el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), la actividad de la construcción presenta un incremento de 13,9% con respecto a junio de 2024.