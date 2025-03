Milei está en el piso y salieron Moreno y Máximo a salvarlo: el editorial de Roberto Navarro

El periodista y conductor Roberto Navarro apuntó contra el plan económico de Javier Milei y los dirigentes que estarían colaborando con su campaña. Sostuvo que esta semana fue "el peor escenario de todos porque a pesar de que el Banco Central gastó un montón de dinero, el dólar subió igual".

"Acaba de hablar el ministro de economía Luis Caputo que otra vez tuvo que salir una mañana a las apuradas para calmar los mercados porque llevaba ocho jornadas desangrando el Banco Central y ayer fue el peor escenario de todos porque a pesar de que el Banco Central gastó un montón de dinero, el dólar subió igual", comenzó diciendo en su editorial en El Destape 1070.

"Ayer fue un día fuerte porque apareció un actor histórico del mercado argentino que es Carlos Melconian, que es el consultor de las grandes empresas, es decir, cuando él habla ya se lo dijo a las grandes empresas con un pronóstico muy malo. Con un pronóstico muy malo", agregó.

En este sentido, enfatizó que "fue un dato político que hable Melconian en los términos que habló, este apuró a Luis Caputo a salir a las apuradas".

En este marco, apuntó contra los dirigentes que apoyan a Javier Milei y nombró a Guillermo Moreno que decidió no acompañar a Leandro Santoro para ganar en CABA. "Hay un un tipo que va primero en capital, que puede cambiar la suerte de la ciudad de Buenos Aires, que en estos 20 años se ha deteriorado la salud, se ha deteriorado la educación, cuando alguien se queja lo cagan a palo. Entonces, Santolo le dice a Moreno, 'Mira, Moreno, vas a sacar un punto y no vas a entrar. Todos sabemos que así, que no va a entrar. Yo te ofrezco estar en la lista en un lugar que entres. Y después cuando estás adentro en la legislatura, vos te haces tu interbloque y no acepto" cerró.