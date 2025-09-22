Luego de posponer para esta tarde su viaje a Estados Unidos, Javier Milei encabezará una reunión de Gabinete este mediodía en Casa Rosada, en medio de la crisis cambiaria de su gobierno.

El Presidente debía partir rumbo a Nueva York el domingo a las 23 horas, pero fuentes oficiales confirmaron que el viaje fue postergado para hoy hacia la tarde-noche.

Por eso, Milei aprovechará el tiempo en Buenos Aires para realizar una reunión con todo su Gabinete, esperada para este mediodía en la Casa Rosada.

Antes, a las 10:30, se espera una reunión de su mesa política nacional, con foco en la campaña de octubre.

El Gobierno enfrenta, por estos días, su peor momento económico tras la venta de más de 1.000 millones de dólares por parte del Banco Central en solo tres jornadas y el anuncio de la intención de negociar un salvataje con el Tesoro de los Estados Unidos.