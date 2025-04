Mientras los precios vuelan, Milei canta: el editorial de Roberto Navarro

El conductor y periodista Roberto Navarro se refirió al plan económico del gobierno de Javier Milei y apuntó que "mientras los precios subían porque el lunes fue un día de fuerte suba de precio, el presidente le dio una nota de 5 horas a Fantino en vez de estar trabajando". En este sentido, apuntó que dijo que "no le interesa acumular reservas cuando a todos los países del mundo le interesa acumular reservas". "Imagínense cuando no tenés reservas, te gastás la guita de los depositantes", planteó.

"No creo que jamás un presidente haya dicho una cosa así. Yo no sé si estaba cansado, si realmente no tiene la menor idea de cómo funciona la economía. Estuvo a punto de desbarrancar, es un gobierno como yo dije, yo no lo dije en su momento porque si no parece que uno agita. Si no hubiera llegado el Fondo, era un gobierno que estaba a punto de caerse por la baja de reservas", disparó Navarro en su editorial en El Destape 1070.

"Él miente porque él dice que va a tener 44 000 millones y eso es lo que le van a entregar durante 4 años y durante esos 4 años tiene vencimientos. De hecho, este año vencen 19 000 millones. Hay que pagarlo, no es que te la dan y vos la podés rifar", enfatizó Navarro.

En este marco, expuso que el presidente ayer cantaba en el día que había tenido que salir corriendo al Fondo Monetario Internacional para que salvara a su gobierno En el día que devaluó el dólar ya que ayer subió un 12%".