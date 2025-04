Malestar en la organización de Mar-a-Lago porque Milei se fue antes y Werthein a los gritos

Uno de los organizadores del evento en el que Milei recibió el premio Lion of Liberty, Glenn Parada, aseguró que el esperado encuentro entre el presidente argentino y Donald Trump no se produjo porque la delegación argentina se retiró intempestivamente. "Solo debían esperar 15 o 20 minutos", aseguró el director ejecutivo de la fundación organizadora Make America Clean Again.

Parada, uno de los responsables de la gala "American Patriots", le reveló al periodista Pablo Duggan que Milei no consiguió su ansiada foto con Trump porque se fueron antes de su llegada. "Tenían todo listo para verse. Solo debían esperar 15 o 20 minutos. Estaba todo armado, pero se fueron sin avisar. No sabemos por qué se fueron", detalló el organizador.

"Todo estaba planeado para que se encontraran. Milei aceptó venir por eso. Los pusimos juntos para que se puedan reunir. Pero a los 15 minutos de que se fue la delegación argentina, llegó Trump", siguió Parada, al tiempo que contó que el canciller Gerardo Werthein estaba "muy enojado" y "se fue a los gritos". En ese sentido, agregó: "No entiendo qué pasó, porque solo era cuestión de esperar. Todo ya estaba listo. Y la gente se quedó incómoda".

Sobre la actitud de Werthein, además de tensionar el evento, destacó que fue considerada impropia por tratarse del jefe diplomático argentino. Para cerrar, Glenn Parada concluyó: "No se puede entender por qué decidieron irse cuando faltaba tan poco. La familia Trump ya estaba en el lugar".