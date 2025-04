Melconian sobre el acuerdo con el FMI: "En pelotas en la mitad del río"

El economista Carlos Melconian criticó el plan económico de Javier Milei al afirmar que el aún incierto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) encuentra al gobierno "en pelotas en la mitad del río" a causa del "cimbronazo" en los mercados mundiales generado por los aranceles impuestos por Estados Unidos y la guerra comercial que comanda e mandatario Donald Trump. También aseguró que el actual régimen cambiario "no va a continuar" y que la inflación "probablemente" oscilará entre 2 y 2,5% mensual durante los próximos 10 meses.

"Todo se demoró. Una cosa es que este cimbronazo te encontrara dentro de un acuerdo con el FMI, encaminado y resuelto, bien en la política cambiaria y otra es que te encuentre en pelotas en la mitad del río", dijo sin vueltas el ex titular del Banco de la Nación en diálogo con Radio Continental.

De esta manera, el economista candidato a senador por el PRO en 2007 y muy cercano a Mauricio Macri, sugirió que el trato con el organismo de crédito debe ser reconsiderado porque hubo un escenario mundial que se modificó. "Puede haber una eventual estanflación mundial, una eventual caída de precios, una eventual guerra de tarifas o una eventual devaluación", enumeró.

"Hace 72hs estábamos con que entran 20 lucas, que cuánto entraba. Si yo soy un tipo que tiene que avalar un acuerdo, vos me lo ponés arriba del escritorio, yo te pregunto 'che, ¿esto de cuándo es?' y vos me decís que lo hicieron hace 5 días... Yo te digo 'es viejo esto ya'", explicó. Y continuó: "Yo tengo que ver a dónde carajo va el mundo ahora, el mundo sigue creciendo X y la inflación mundial, Z. Yo te voy a decir: 'Llevá esto y repasalo, después vení de nuevo'. Qué se yo si esto está bien o mal ahora'".

Consultado sobre el actual tipo de cambio, Melconian afirmó que "dentro del acuerdo con el FMI, este régimen cambiario no va a continuar" y aventuró posibles contextos para la Argentina en los próximos meses. "A una salvajada no vamos, a lo que piden los delirantes ultraliberales no vamos. Tampoco esto continúa, eso casi con seguridad. Tenés que revisar el blend y un montón de cosas", apuntó Melconian.

Inflación, dólar y cepo cambiario

En cuanto al índice de inflación, el extitular del Banco Nación remarcó que existe "un problema" y es que "probablemente se encamine a 7 o 10 meses consecutivos, registrando un 2 o 2,5%". Si bien reconoció que fue "exitoso" llevar ese número a 25% o 30% anual, cuestionó la ausencia de "un plan de estabilización". "Falta un plan que te lleve a un dígito anual", indicó.

Por otro lado, Melconian criticó que Milei haya "mentido" con la promesa de eliminar las retenciones al agro, que continúan vigentes luego de 15 meses de gobierno libertario. "De ninguna manera a cero, puede llegar el momento de discutirse alguna cuestión vinculada a la tributación en el segmento primario. Así hay que decir las cosas, sin mentir", añadió.

En relación al cepo cambiario, el economista consideró que hay que preguntarse "qué significa" su eliminación. "Si el cepo es que al hombre común le vendan dólares oficiales, no sé si lo levanta este Gobierno. Si el cepo es pagar con tarjeta de débito, no lo va a levantar. Tener este tipo de cambio simultáneamente liberal, no viene más por un largo tiempo", resaltó.

Sin embargo, Melconian cuestionó que una empresa no pueda enviar dinero al exterior por dichas trabas cambiarias. "Ahora, querer invitar a una empresa extranjera a invertir y no poder girar sus dividendos, eso no tiene goyete", deslizó y luego sentención con que el cepo cambiario es "una cirugía de ver esto sí, esto no, e ir destrabando".