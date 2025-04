En medio de especulaciones de devaluación, ya se fue un tercio de los dólares del blanqueo

El salida de dólares de los bancos no se detiene y en cinco meses ya se perdieron 4.813 millones de dólares, acumulando una salida del sistema equivalente a un tercio de lo que ingresó en el blanqueo. En marzo, los depósitos en dólares tuvieron otro mes de caída, con un retroceso de 948 millones de dólares, dejando el stock en 29.426 millones.

Desde el 8 de noviembre, momento en el que finalizó la etapa 1 del blanqueo y se cuenta con la posibilidad de retirar sus depósitos sin penalización, dejaron el sistema 4.813 millones de dólares, un tercio de lo ingresado en el blanqueo.

"En un escenario más incierto ante la posibilidad de un cambio en él manejo de la política cambiaria en el marco de un acuerdo con el FMI, las colocaciones en pesos podrían sufrir el desarme de las posiciones en pesos todavía parece menor (en el agregado), pero en la medida que la inestabilidad no se modere, y la expectativa de devaluación no vuelva a converger por debajo de la tasa en pesos, no esperamos un mayor impulso de los depósitos en pesos", explican desde la consultora lcg..

Los depósitos en dólares también están influidos por la misma situación, aunque en sentido contrario. Hasta ahora mostraron caídas por la búsqueda de mayores rendimientos en pesos ante la expectativa de estabilidad cambiaria. "Pero puesta en tela de juicio, el dólar vuelve a ser un activo atractivo, lo que podría frenar el drenaje de los últimos meses", agrega el informe.

En marzo, el Banco Central enlazó once jornadas consecutivas vendiendo divisas, por un monto superior a los 1.600 millones de dólares, Las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, buscando tranquilizar el mercado sólo generó en cada oportunidad mayor volatilidad en un mercado cambiario que cree firmemente en que la devaluación es inminente.

Se fugaron un tercio del blanqueo

El blanqueo hizo que los depósitos en moneda norteamericana escalaran a un pico de 34.600 millones de dólares a fines del año anterior. De todas maneras, la reminiscencia a que la escasez de reservas en otras ocasiones terminó impulsando restricciones a la salida, podría no convalidar esta dinámica, pero "entendemos que sería un grado menor".

Por su parte, los depósitos a la vista cayeron por tercer mes consecutivo: sufrieron una baja de 0,2 por ciento mensual real. No obstante, luego de 16 meses lograron dar vuelta la variación interanual y están un 3,6 por ciento por encima del año pasado (que es una base de comparación baja).

El riesgo de esta caída de depósitos em dólares es el apalancamiento de los bancos, con créditos en esa moneda al alza y el Banco Central rifando los dólares de los ahorristas para sostener el tipo de cambio.

El stock de préstamos en dólares creció en marzo en 385 millones de dólares (3 por ciento mensual). Fue el incremento más bajo desde agosto último, cuando comenzó el blanqueo, pero sigue a contramarcha de los depósitos.

"Esto muestra una menor oferta de divisas en el mercado oficial limitando la posibilidad de compra del Banco Central. La suba diaria de los préstamos con obligación de liquidarse en el sport promedió los 28 millones de dólares, por debajo de febrero (65 millones) y enero (70 millones).

Para la consultora, el financiamiento en dólares parece con menos margen de aumento. La expectativa de modificaciones en el esquema cambiario podría frenar a la demanda genuina de empresas que buscan estos fondos.

En pesos, los préstamos al sector privado crecieron un 3,4 por ciento mensual real, acumulando once meses consecutivos de expansión. Ya lograron más que duplicar el nivel de un año atrás medido en términos reales. El financiamiento al consumo y a las empresas fueron los principales motores del crecimiento mensual (cada uno contribuyo 1,4 puntos porcentuales).