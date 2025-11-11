Los gobernadores se muestran proclives a avalar la reforma laboral

"Argentina necesita una modernización laboral", afirmó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, luego de reunirse con los flamantes jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y ministro del Interior, Diego Santilli, en la Casa Rosada. La palabra clave es "modernización" en lugar de "reforma" -que el Gobierno ya comprendió que restaba-, que no para de sumar respaldos entre los mandatarios. El gobernador de San Juan, Manuel Orrego, que se reunió un poco antes, se mostró proclive, incluso, a aprobar el dictamen de Presupuesto que votó el oficialismo, cuestionado por la mayor parte de la oposición. En su desfile por la Casa de Gobierno, los gobernadores muestran que el impacto político del triunfo electoral del gobierno de Javier Milei todavía se mantiene muy fuerte.

Llaryora, uno de los líderes del espacio federal Provincias Unidas, se mostró muy de acuerdo con la "modernización". Aclaró que tenía que ser exclusivamente para pymes y no para las grandes empresas que, imaginó ya tendrían todo su personal en blanco.