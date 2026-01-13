El presidente Javier Milei mantuvo reuniones en la Casa Rosada tras iniciar el año en la Quinta de Olivos, entre ellas con audiencias con influencers libertarios. Además, se confirmó que el mandatario realizará actividades de gestión en Córdoba y Buenos Aires, alejadas de recorridas partidarias tradicionales. En tanto, no se expresó respecto a los incendios en la Patagonia y solo agradeció a los brigadistas que viene reclamando por mejoras salariales y laborales. En paralelo, Milei avanza en la redacción de su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, previsto entre el 19 y el 23 de enero. El viaje a Suiza será su primera actividad internacional de 2026. Las últimas noticias de Javier Milei presidente este martes 13 de enero. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
En medio de la interna con Milei, Villarruel reclamó más recursos contra los incendios
La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra el manejo de los incendios y sostuvo que “nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, afirmó. “Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, inició Villarruel su posteo en su cuenta de la red social X.
Luego afirmó que “todos los años se repite esta tragedia” que le “duele a todos los argentinos” y que “por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”.
La vicepresidenta agregó que “sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder” y citó el artículo 41 de la Constitución Nacional al señalar que consagra “el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes” y la obligación de las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando resulta dañado.
Reclamó “una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”. “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, cerró.
Milei lanzó sus redes en inglés y horas después le suspendieron una de las cuentas
Los usuarios de redes sociales se sorprendieron ante la suspensión de la cuenta de X anunciada por Milei. Horas después, la recuperó y celebró en inglés.
El presidente Javier Milei anunció este lunes el lanzamiento de sus redes sociales oficiales en inglés, con un mensaje dirigido a sus seguidores de otros países. Sin embargo, la iniciativa duró apenas unas horas: la cuenta fue suspendida por la plataforma y el contenido dejó de estar disponible. Hasta el momento, no se informó públicamente cuál fue el motivo de la medida. Lo que sí se sabe es que horas después, se la devolvieron y el mandatario festejó en inglés.
Las falsas predicciones de Milei: la economía real nunca crece y sigue hundida
Después de haber triunfado en las legislativas, Milei, Caputo, y otros funcionarios relevantes se encargaron de afirmar que la economía se reactivaría con fuerza. Sin embargo, salvo en los segmentos extractivistas que casi no generan puestos de trabajo, ningún sector de gran envergadura revirtió la crisis.
El presidente Javier Milei había anticipado el vuelo de la actividad económica tras el paso de las elecciones legislativas de octubre que eligió sintetizar en el concepto "riesgo kuka". A tres meses de los comicios, los indicadores que miden el pulso de la economía real marcan desplome tras desplome. El dato empeora si se tiene en cuenta que prometer recuperaciones extraordinarias ya es un recurso habitual del gobierno libertario.
Melconian le dio una mala noticia a Milei sobre la inflación: "En 2026"
Según el exfuncionario, el programa económico “todavía no está graduado” y continúa construyéndose sobre la marcha, lo que dificulta avanzar hacia una estabilización consistente.
El economista y ex titular del Banco Nación, Carlos Melconian, afirmó que el Gobierno aún no cuenta con las condiciones necesarias para encarar un plan de estabilización sólido que permita llevar la inflación a niveles de un solo dígito anual, con impacto en la cotización del dólar.