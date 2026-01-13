En medio de la interna con Milei, Villarruel reclamó más recursos contra los incendios

La vicepresidenta Victoria Villarruel apuntó contra el manejo de los incendios y sostuvo que “nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, afirmó. “Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, inició Villarruel su posteo en su cuenta de la red social X.



Luego afirmó que “todos los años se repite esta tragedia” que le “duele a todos los argentinos” y que “por eso voy a proponer a los senadores la actualización del Código Penal para que se agraven las penas con cárcel efectiva para aquellos que inician el fuego”.

La vicepresidenta agregó que “sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder” y citó el artículo 41 de la Constitución Nacional al señalar que consagra “el derecho a un ambiente sano para todos los habitantes” y la obligación de las autoridades de garantizarlo y restituirlo cuando resulta dañado.

Reclamó “una actualización más eficiente y asertiva en la coordinación entre el Estado Nacional y las Provincias en el combate contra el fuego”. “Nuestra Patagonia es un bien de todos los argentinos y de las generaciones venideras y nunca se debe escatimar en su cuidado y protección”, cerró.