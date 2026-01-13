A tres meses del cierre de una importante textil en Tierra del Fuego, 35 trabajadores siguen sin cobrar

A más de tres meses del cierre de la empresa textil Blanco Nieve, ubicada en la localidad de Río Grande, el conflicto laboral en Tierra del Fuego continúa sin avances y mantiene a sus 35 extrabajadores en una situación de extrema vulnerabilidad. Desde octubre, continúan con salarios impagos por los meses trabajados, indemnizaciones incumplidas y autoridades que permanecen ausentes.

La secretaria general del Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), Silvia Vidal, explicó que la situación "sigue exactamente igual que el primer día". "Desde el 31 de octubre estamos resguardando el lugar y esperando que el dueño aparezca, aunque sea para cumplir con las indemnizaciones", apuntó.

De acuerdo a lo informado por El Diario Nuevo Día, la empresa tenía las cuentas embargadas por deudas con proveedores y el dueño había prometido regularizar los pagos con los trabajadores una vez que se solucione el problema, sin embargo, los empleados aseguran que pese a que se liberaron las cuentas, los pagos nunca llegaron.

"Fueron siempre puras mentiras, desde el 11 de septiembre no se depositó nada. Todo lo que conseguimos fue gracias al esfuerzo de los trabajadores", aseguró por su parte Marcela Cárdenas, integrante de la conducción del SOIVA, a medios locales. De esta manera, remarcó que la toma de la empresa fue para exigir explicaciones y resguardar la maquinaria de la planta.

Según detalló Vidal, hay empleados con 20, 25 y hasta 29 años de antigüedad que quedaron sin ingresos y con serias dificultades para reinsertarse laboralmente. El último pago completo de salarios se realizó en agosto. Con ventas autorizadas por el propio dueño, se logró cubrir ese mes y solo una parte de septiembre, pero desde entonces no hubo más aportes.

Para poder subsistir, los despedidos organizan una feria solidaria que funciona todos los días, de lunes a lunes. Allí ofrecen ropa, calzado, verduras, productos de perfumería y elaboraciones caseras. Sin embargo, los ingresos apenas alcanzan para cubrir la alimentación diaria. "Esto no sirve para pagar alquileres ni servicios. Solo permite comer día a día", señaló la secretaria en diálogo con TV Pública.

A la crítica situación se suma la reducción del fondo de desempleo. Pese a las extensas antigüedades, el beneficio fue otorgado por solo ocho meses, ya que la empresa no realizó los aportes correspondientes durante los últimos cuatro meses. "Eso se lo descontaron directamente a los compañeros", denunció la dirigente sindical.

Ajuste de Melella: docentes fueguinos denuncian descuentos "masivos e ilegales" en sus sueldos

En medio de la crítica situación económica que atraviesa la población de Tierra del Fuego, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) acusaron al gobierno de Gustavo Melella de incumplir con lo acordado en paritarias y denunciaron los descuentos de días de paro a maestros calificando la medida como un “ataque ilegal contra los salarios de la docencia”.

A través de un comunicado, SUTEF señaló que la medida es “un hecho de extrema gravedad" y advirtió que esta "ilegalidad" por parte de la administración de Melella "vulnera la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación”. A su vez, remarcaron que hay “familias que no pueden pagar el alquiler, servicios, comida o medicamentos”.

Si bien la entidad gremial presentó una acción de amparo ante los “descuentos masivos e ilegales” sobre los salarios de noviembre, denuncian que el Ejecutivo “persiste en su conducta arbitraria y vuelve a descontar salarios en enero”. En línea con este contexto de desidia, las autoridades gremiales indicaron a la Agencia OPI Tierra del Fuego que “ahora se descuentan días en los que no hubo paro, lo que constituye un despojo directo del salario devengado”.