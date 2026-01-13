Las falsas predicciones de Milei: la economía real nunca crece y sigue hundida

El presidente Javier Milei había anticipado el vuelo de la actividad económica tras el paso de las elecciones legislativas de octubre que eligió sintetizar en el concepto "riesgo kuka". A tres meses de los comicios, los indicadores que miden el pulso de la economía real marcan desplome tras desplome. El dato empeora si se tiene en cuenta que prometer recuperaciones extraordinarias ya es un recurso habitual del gobierno libertario.

Después de haber triunfado en las legislativas, Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y otros funcionarios relevantes se encargaron de afirmar que la economía se reactivaría con fuerza. Sin embargo, salvo en los segmentos extractivistas de nulo empleo de puestos de trabajo, ningún sector de gran envergadura revirtió la crisis.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Consumo y empresas en rojo

Las ventas minoristas de las pymes crecieron un 2,5% durante 2025 respecto al año previo, pero la cifra se da en comparación a un mal desempeño en 2024, cuando se produjo un caída del 10% respecto al 2023, y se explica por las significativas subas del arranque del año (25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril).

A partir de mayo, el crecimiento interanual se interrumpió y contando diciembre ya acumula ocho meses en retroceso. De hecho, en el mes pasado, el comercio minorista pyme experimentó una merma del 5,2% interanual a precios constantes.

El análisis sectorial confirma la tendencia recesiva reciente, ya que seis de los siete rubros relevados finalizaron con números rojos. Las bajas más agudas que reflejó el reporte fueron en Bazar y decoración (-15%), Perfumería (-9,8%) y Textil e indumentaria (-8,5%). La única excepción fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción (+0,8%).

Al analizar el escenario relevado, desde CAME sostuvieron que “diciembre funcionó como un alivio financiero gracias a las fiestas de fin de año y al cobro de aguinaldos, pero no logró revertir la caída estructural del 5,2%”.

La semana pasada, el Indec dio a conocer el índice de producción industrial (IPI) manufacturero y el informe de Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción correspondientes al anteúltimo mes del año pasado. Concretamente, el primero marcó en noviembre un desplome de un 8,7% en relación a 2024, la mayor baja desde junio. En lo que va del 2025, la variación todavía es positiva en un 2% respecto a enero-noviembre del año pasado, pero con una desaceleración cada vez mayor. Por su parte, la construcción cayó un 4,1% en noviembre respecto a octubre, también sin estacionalidad, en la mayor baja desde octubre de 2024.

Al mismo tiempo, el sector lácteo informó un derrumbe intermensual del 12,7% en la venta de esta gama de productos y una caída interanual del 3,6%. Esto se suma a la caída del consumo de carne, por debajo de los parámetros de los últimos cinco años y muy lejos de los parámetros de 2015.

La única variable que podría catalogarse como una reversión tras el caos es el rubro financiero, atado con los alambres estadounidenses que auxiliaron a Milei en su hora más complicada.

Las veces que Milei prometió el paraíso y no cumplió

Luego de haber ejecutado el blanqueo de capitales de 2024, Milei había asegurado que "la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer" después de haber atravesado "un intervalo duro, de esfuerzo y dolor", por lo que agradeció a todos los argentinos el "haber confiado en el rumbo que este Gobierno les propuso", en especial "a los argentinos de pie" y a quienes "tratan de salir adelante día a día".

Para el cuarto trimestre de 2024, entre los sectores de actividad que mostraron una disminución profunda se habían destacado Construcción (-17,7%), Industria manufacturera (-9,2%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-7,3%). Si crecieron Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (31,3%) y Explotación de minas y canteras (7,4%).

En abril del 2025, tuvo que utilizar palabras similares para darle marco al anuncio de un nuevo programa de deuda con el FMI. En ese momento, había afirmado que a partir del acuerdo logrado “la economía seguirá creciendo por la recomposición del stock de las empresas", además de que "la caída de la inflación ha revalorizado el nivel de compra de todos los ciudadanos".

Lo que siguió a esas palabras fue un tobogán de la actividad para los sectores que más pujan por empleo, pero el Gobierno se escudaba en que el peligro electoral motivaba esa contracción. Pasado el riesgo ficticio, la crisis persiste y no hay señales de recuperación.