La construcción retomó el desplome en noviembre y esperan que siga estancada

En medio de una actividad que sigue atrasada, la construcción, uno de sus principales indicadores, retomó su desplome en noviembre pasado. En el sector no ven perspectivas de recuperación en los próximos meses, luego de dos años en los que fue uno de los rubros más castigados por los dos años de gobierno de Javier Milei.

Las alarmas para la construcción volvieron a encenderse cuando, en los últimos días, el Indec reveló que el rubro cayó nuevamente en noviembre en el registro interanual, por un 4,7%, luego de nueve meses consecutivos al alza. Es decir, se trató de la primera baja desde enero de 2025, mes en el que la construcción venía de un derrumbe continuo a lo largo de todos los meses de 2024 producto de la parálisis de la obra pública y de la recesión que afectó también al sector privado.

La situación empeora si se tiene en cuenta que en el registro intermensual desestacionalizado la construcción cayó un 4,1%, la peor cifra desde octubre de 2024, precisó el mismo informe de Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del Indec.

El número va de la mano de lo ocurrido en la industria, ya que el IPI manufacturero del Indec cayó en noviembre un 0,6% respecto a octubre en la medición desestacionalizada, mientras que se desplomó un 8,7% en relación a noviembre de 2024, la mayor baja desde junio.

Las razones de este repentino desplome de la construcción en noviembre no están claras. Fuentes del sector consideraron que se debe a que para los últimos meses del año, y especialmente entre diciembre y febrero suele producirse una caída estacional por las vacaciones. Sobre todo debido a que las obras públicas, que continúan a nivel provincial y municipal, suelen descontinuarse durante el verano, para ser retomadas a partir de marzo.

Sin embargo, lo cierto es que el año pasado no ocurrió lo mismo, ya que en la medición intermensual la construcción había crecido en noviembre y diciembre de 2024, un 4,8% y 4,2% respectivamente. Además, en el registro interanual, noviembre de 2024 mostró una desaceleración de la caída respecto a los meses previos.

La construcción sigue ante un panorama poco auspicioso

Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) dijo desconocer la causa de esta baja medida por el Indec para el penúltimo mes del año, debido al carácter confidencial de las técnicas estadísticas utilizadas. El empresario advirtió al El Destape que no espera que se retome un sendero de crecimiento claro en los meses venideros. "Si mirás los indicadores, crecíamos algún punto un mes, caíamos a algún punto otro mes, pero básicamente se mantuvo estable en esos niveles de actividad durante este año y medio que pasó", una vez que se logró frenar el derrumbe ocasionado por la parálisis de la obra pública y el freno a la obra privada producto del ajuste de shock de Milei.

"Mi expectativa es que no habrá grandes cambios, por lo menos en los próximos meses", agregó al respecto el titular de CAMARCO, anticipando que continuará el estancamiento en los próximos meses tras el desplome de noviembre.

Por su parte, las fuentes del sector afirmaron que "sigue habiendo un nivel de actividad irregular en la construcción", ya que "no se registra la caída abrupta de comienzos del 2024, pero hay una pérdida de puestos de trabajo por goteo. Algunos meses baja y otros se recupera, pero es inestable".

El Índice Construya, que elaboran los principales proveedores privados del rubro, reveló que la venta de insumos para la construcción se recuperó en diciembre, pero solo parcialmente, ya que lo hizo en un 3,3% tras una caída del 7,1% en noviembre previo (en la medición intermensual desestacionalizada).

Aún más, este indicador muestra que el sector todavía permanece un 4,2% abajo de su nivel de octubre. La comparación con el momento previo a la asunción de Milei permite vislumbrar la verdadera dimensión del derrumbe del rubro durante el actual Gobierno, ya que, según el mismo Índice Construya, el nivel de diciembre pasado sigue siendo un 25% menor que el de noviembre de 2023.