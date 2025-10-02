El Senado trata presupuesto de universidades y Garrahan en medio de movilizaciones

Mientras los senadores se vuelven a reunir en sesión este mediodía para tratar el rechazo del veto presidencial a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, miles de personas volverán a manifestarse frente al Congreso para reclamar la ratificación de ambas iniciativas. Con el slogan "El Garrahan y la Universidad no se vetan", trabajadores del Hospital Garrahan y la comunidad educativa de las universidades nacionales se movilizarán junto a sindicatos, organizaciones políticas y movimientos sociales se congregarán desde las 12 en las puertas del Parlamento.