Mientras los senadores se vuelven a reunir en sesión este mediodía para tratar el rechazo del veto presidencial a las leyes de Emergencia Pediátrica y Financiamiento Universitario, miles de personas volverán a manifestarse frente al Congreso para reclamar la ratificación de ambas iniciativas. Con el slogan "El Garrahan y la Universidad no se vetan", trabajadores del Hospital Garrahan y la comunidad educativa de las universidades nacionales se movilizarán junto a sindicatos, organizaciones políticas y movimientos sociales se congregarán desde las 12 en las puertas del Parlamento.
El Senado trata presupuesto de universidades y Garrahan en medio de movilizaciones
El Senado deberá rechazar los vetos de Milei que impiden el financiamiento de universidades y del hospital pediátrico más grande del país.
El Tesoro vendió hoy el 20% de lo que logró comprar gracias a las retenciones cero
Según estimaciones del mercado, vendió al menos 400 millones de dólares en otra jornada roja para el Gobierno en los mercados. A este ritmo, el respiro que ganó con las exportadoras no le alcanzará para llegar a las elecciones.
El Tesoro Nacional vendió, en un único día, aproximadamente un 20% de lo que había logrado comprar tras la eliminación de las retenciones exprés de la semana pasada. Se trata de una fuerte erogación de recursos que se suma al costo fiscal de la propia medida de eliminación temporal de los derechos de exportación, que desplomó la recaudación de septiembre.
Hundido: Espert se negó a responder por los 200 mil dólares del escándalo narco
Ante la pregunta directa de si recibió dinero de Fred Machado, José Luis Espert respondió: "Yo no voy a prestarme a este juego".
A Espert le preguntaron si recibió dinero de Fred Machado y eligió no responder.
El diputado nacional y primer candidato de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, evitó responder si recibió 200 mil dólares de Fred Machado, el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos.
En EE.UU., Hayden Davis hizo responsable a Milei del criptoescándalo $LIBRA
En un planteo ante los tribunales de Estados Unidos, el impulsor del token adjudicó al presidente Javier Milei la responsabilidad del criptoescándalo. A la vez, en la comisión parlamentaria que investiga el caso se recibió información de la plataforma Binance que compromete al trader Mauricio Novelli, muy cercano al Presidente. Surgieron maniobras por casi un millón de dólares en una wallet que se confirmó le pertenece.
En una presentación ante los tribunales de Estados Unidos donde se investiga el criptescándalo de $LIBRA, Hayden Davis, el impulsor del token, se desvinculó de cualquier maniobra delictiva e hizo responsable al presidente Javier Milei de la caída de la criptomoneda. Adjudicó toda la responsabilidad al jefe de Estado argentino en un escrito que más temprano que tarde podría ser utilizado por las querellas en la causa de la criptoestafa que tramita en Comodoro Py.
Tras la bomba de humo de EE.UU., el mercado encara un escenario de default y recesión
El gobierno de Milei se garantizó la foto más deseada con Trump en la Casa Blanca, pero su relación carnal con Washington perdió su efecto. Los activos financieros, acciones, bonos y ADRs no repuntan, mientras las cotizaciones del dólar volvieron a dispararse.
La bomba de humo que significó la promesa de ayuda estadounidense a las finanzas argentinas parece haberse disipado por completo y, con más claridad, los inversores se mueven ante una economía que coquetea entre el default y la recesión. Finalizado el período de gracia que le dio el Gobierno a los agroexportadores, que permitió la liquidación de 6.300 millones de dólares por la eliminación temporal de retenciones, el Tesoro sólo pudo quedarse con un 30 por ciento de ese total.