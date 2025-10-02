En medio del escándalo narco, Insfrán cargó contra Milei: "La libertad avanza y la Argentina retrocede"

En el marco del anuncio salarial encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, donde confirmó un nuevo aumento del 10% para la administración pública, el primer mandatario formoseño brindó una conferencia de prensa donde se expresó sobre las recientes polémicas en las que se vio envuelto el Gobierno nacional, principalmente las declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el vínculo de José Luis Espert con el narco Fred Machado.

Al ser consultado sobre las declaraciones de Bessent donde afirmó que el gobierno de Estados Unidos no dará un préstamo directo al gobierno de Javier Milei, Insfrán subrayó: "El Congreso de Estados Unidos no le dio al presidente la extensión presupuestaria que pidió. Creo que no es una buena noticia, viendo que hace una semana estaban muy alegres".

"No veo que la situación pueda mejorar, sino que va a ser mucho más difícil. De cualquier manera, deseo de que todas las cuestiones que ocurran estén dentro de la Constitución y del marco democrático. Lo que ellos quieren instalar es que nosotros queremos hacer un golpe de Estado, y bajo ningún punto de vista. Nosotros sabemos lo que es una dictadura. Había slogans como 'La Libertad Avanza o la Argentina retrocede'. Yo diría 'La Libertad Avanza y la Argentina retrocede'", agregó.

Por otra parte, también fue consultado por el reciente anuncio presidencial del Presupuesto 2026, a lo que el gobernador respondió que "es un presupuesto mentiroso": "Estamos desde que asumió este Gobierno gestionando sin presupuesto, todas las metas que ellos van fijando ninguna se cumplieron". Bajo esta línea, recordó que el presidente de la Comisión de Presupuesto es José Luis Espert: "Todos le pidieron que renuncie y se corra por todo lo que salió a la luz sobre su campaña acompañada por fondos no santos".

Del mismo modo, se refirió al reciente escándalo por la quita de retenciones anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni, que duró tres días: "Hace poco vimos lo que ocurrió con las retenciones durante todo el mes de octubre, y resulta que el cupo que ellos tenían terminó en tres días. 7 mil millones de dólares, se dejó de cobrar el Estado nacional 2 mil millones de dólares. Se beneficiaron las cerealeras. Es imposible conseguir resultados diferentes con los mismos personajes".

Por último, Insfrán subrayó que los recientes anuncios salariales no tienen un propósito electoral, sino que son "en cumplimiento del compromiso preestablecido en el último anuncio del 45%", donde anticipó que "en el último trimestre del año se verían qué posibilidades había para otorgar un nuevo aumento".

Los detalles del anuncio

En línea con los aumentos del 45% que otorgaron desde la gestión provincial a principio de año, el gobernador anunció un nuevo aumento en los haberes para agentes pasivos y activos de la administración pública provincial del 10%, sobre los valores vigentes al mes de febrero del corriente año, y que sumado a las anteriores modificaciones ocurridas durante 2025, representa un aumento acumulado del 55%.

Cabe destacar que la medida comprende a las Jubilaciones y Pensiones habilitadas por la Caja de Previsión Social. Además, este aumento porcentual ordenado se extiende a los diferentes beneficios complementarios legales remunerativos que perciben los Agentes Activos que integran los distintos escalafones de la Administración General: guardias, horas extras diferenciadas, días inhábiles, servicios por antigüedad, entre otros.

Están excluidos de la medida establecida las Autoridades Superiores y los Agentes Pasivos por haberse desempeñado en tal condición. Asimismo, y en idéntico sentido a la novedad salarial anunciada, se acordó el aumento el 10% en los rubros FOPID – Fondo Provincial de Incentivo Docente – y Conectividad Provincial respectivamente.

Por otra parte, se estableció para todos los Escalafones de la Administración General, un Salario Mínimo de Bolsillo Garantizado de $ 880.000. Esta suma mínima indicada no incluye las asignaciones familiares, como además el resto de los beneficios, que pudieran corresponder a los agentes de los diferentes escalafones: horas extras, asistencia social al personal, servicio por antigüedad, fondo estímulo, productividad, entre otros.