Karina Milei vuelve a ningunar a la comisión investigadora de $Libra, que insiste en que de respuestas

Sin presencia de La Libertad Avanza y sus aliados, la comisión investigadora de $Libra de la Cámara de Diputados insistirá en tener el testimonio de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. La hermana de Javier Milei tenía la fecha de hoy como último plazo para presentarse ante el grupo parlamentario que indaga la estafa con la criptomoneda que fue promocionada por el Presidente.

La comisión definió enviarle un nuevo oficio para que informe cuándo se puede hacer presente parte del grupo parlamentario en su oficina en Casa Rosada. En esta comunicación, pidió el diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón, que se le puntualice un marco concreto de fecha para la citación. "Necesitamos la palabra de Karina Milei, porque es fundamental para terminar de entender la trama, las consecuencias y los vericuetos políticos que tiene esta maniobra", acotó el socialista.

Según informó al inicio de la sesión el titular de la comisión investigadora, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, el 23 de septiembre, el subsecretario Legal de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Manuel Galli, remitió al grupo parlmentario un informe enviado del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que considera que el accionar del Congreso "debe restringirse a la Constitución" y que las acciones legales de la comisión "exceden las propias atribuciones del Congreso".

