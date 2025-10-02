Los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordaron con las empresas del sector un aumento escalonado de 2,5%, escalonado en 1,3% para setiembre y 1,2% octubre, a cobrarse al mes siguiente, más aumento del bono para las principales categorías en el marco de las paritarias 2025.

En agosto se había acordado un incremento de 1,1% a cobrarse en septiembre, más una suma no remunerativa cercana a los $40.000. Las partes definieron los nuevos ajustes durante septiembre.

Paritarias de la UOCRA: cómo quedan los aumentos en septiembre y octubre

Los albañiles y trabajadores de la construcción tendrán un aumento en los salarios en octubre de 2025, después del acuerdo paritario al que llegó la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector. Según fuentes del gremio, al aumento de 1,3% en septiembre y de 1,2% en octubre se suman los aumentos del bono.

Bonos e ingresos en octubre: cuánto cobro, según categoría

Ayudante: pasa de $40.000 a $61.800

Medio Oficial: de $42.000 a $64.900

Oficial: de $46.000 a $71.000

Oficial Especializado: de $48.000 a $74.200

Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones).

Oficial especializado: $5.050 por hora

Oficial: $4.325 por hora

Medio oficial: $3.995 por hora

Ayudante: $3.670 por hora

Sereno: $666.325 por mes

Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut).

Oficial especializado: $5.603 por hora

Oficial: $4.793 por hora

Medio oficial: $4.420 por hora

Ayudante: $4.095 por hora

Sereno: $742.704 por mes

Zona C (Santa Cruz).

Oficial especializado: $7.730 por hora

Oficial: $7.240 por hora

Medio oficial: $6.989 por hora

Ayudante: $6.787 por hora

Sereno: $1.110.600 por mes

Zona D Austral (Tierra del Fuego).