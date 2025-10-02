Los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordaron con las empresas del sector un aumento escalonado de 2,5%, escalonado en 1,3% para setiembre y 1,2% octubre, a cobrarse al mes siguiente, más aumento del bono para las principales categorías en el marco de las paritarias 2025.
En agosto se había acordado un incremento de 1,1% a cobrarse en septiembre, más una suma no remunerativa cercana a los $40.000. Las partes definieron los nuevos ajustes durante septiembre.
Paritarias de la UOCRA: cómo quedan los aumentos en septiembre y octubre
Los albañiles y trabajadores de la construcción tendrán un aumento en los salarios en octubre de 2025, después del acuerdo paritario al que llegó la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y las empresas del sector. Según fuentes del gremio, al aumento de 1,3% en septiembre y de 1,2% en octubre se suman los aumentos del bono.
Bonos e ingresos en octubre: cuánto cobro, según categoría
- Ayudante: pasa de $40.000 a $61.800
- Medio Oficial: de $42.000 a $64.900
- Oficial: de $46.000 a $71.000
- Oficial Especializado: de $48.000 a $74.200
Zona A (CABA, PBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones).
- Oficial especializado: $5.050 por hora
- Oficial: $4.325 por hora
- Medio oficial: $3.995 por hora
- Ayudante: $3.670 por hora
- Sereno: $666.325 por mes
Zona B (Neuquén, Río Negro y Chubut).
- Oficial especializado: $5.603 por hora
- Oficial: $4.793 por hora
- Medio oficial: $4.420 por hora
- Ayudante: $4.095 por hora
- Sereno: $742.704 por mes
Zona C (Santa Cruz).
- Oficial especializado: $7.730 por hora
- Oficial: $7.240 por hora
- Medio oficial: $6.989 por hora
- Ayudante: $6.787 por hora
- Sereno: $1.110.600 por mes
Zona D Austral (Tierra del Fuego).
- Oficial especializado: $10.006 por hora
- Oficial: $8.570 por hora
- Medio oficial: $7.910 por hora
- Ayudante: $7.279 por hora
- Sereno: $1.328.216 por mes