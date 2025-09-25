Paritarias UOCRA 2025: cómo quedan las escalas de octubre

Salarios UOCRA: escalas

Los trabajadores de la construcción recibirán en octubre el tercer tramo de aumento acordado entre la UOCRA y las cámaras empresariales del sector, en el marco de la última negociación paritaria. El acuerdo —ya homologado por el Gobierno— estableció una recomposición total del 2,2%, a pagar en dos tramos del 1,1% cada uno, aplicados en julio y septiembre sobre los salarios básicos vigentes.

Con el cumplimiento de esta etapa, las partes avanzaron en la creación de una comisión de seguimiento que analizará la evolución de las variables económicas y del sector, para definir nuevos ajustes antes de fin de año.

Escalas salariales de la construcción – Octubre 2025

Las nuevas escalas de la UOCRA rigen para todo el país, con diferencias por zonas geográficas. Estos son los valores actualizados:

Zona A

Incluye Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $5.050 por hora (+ suma de $40.000).

Oficial: $4.325 por hora (+ suma de $42.000).

Medio oficial: $3.995 por hora (+ suma de $46.000).

Ayudante: $3.670 por hora (+ suma de $48.000).

Sereno: $666.325 por mes (+ suma de $40.000).

Salarios de la construcción

Zona B

Neuquén, Río Negro y Chubut.

Oficial especializado: $5.603 por hora (+ suma de $44.400).

Oficial: $4.793 por hora (+ suma de $46.600).

Medio oficial: $4.420 por hora (+ suma de $51.000).

Ayudante: $4.095 por hora (+ suma de $53.200).

Sereno: $742.704 por mes (+ suma de $44.400).

Zona C (Santa Cruz)

Oficial especializado: $7.730 por hora (+ suma de $74.200).

Oficial: $7.240 por hora (+ suma de $77.900).

Medio oficial: $6.989 por hora (+ suma de $85.300).

Ayudante: $6.787 por hora (+ suma de $89.000).

Sereno: $1.110.600 por mes (+ suma de $74.200).

Zona C “Austral” (Tierra del Fuego)

Oficial especializado: $10.006 por hora (+ suma de $80.000).

Oficial: $8.570 por hora (+ suma de $84.000).

Medio oficial: $7.910 por hora (+ suma de $92.000).

Ayudante: $7.279 por hora (+ suma de $96.000).

Sereno: $1.328.216 por mes (+ suma de $80.000).

Cuánto cobran los trabajadores UOCRA

Impacto en el costo de la construcción

Las subas salariales siguen siendo el componente de mayor peso en el Índice del Costo de la Construcción (ICC). Según el INDEC, en julio el ICC en el Gran Buenos Aires aumentó 1,6% mensual, con una variación acumulada de 10,9% en el año y de 31% interanual. La mano de obra explicó la mayor parte del incremento, en línea con los ajustes pactados por la UOCRA.

Además de los salarios, los costos también se ven presionados por las nuevas tarifas de electricidad, gas y agua, así como por las subas en materiales de obra, lo que mantiene la atención puesta en la evolución de las próximas paritarias del sector.