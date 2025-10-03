Alberto Asseff desmintió aportes de Unir a la campaña de Espert: "Es mentira que el partido se hacía cargo de los traslados de Espert"

El ex diputado nacional por el Partido UNIR y actual secretario general del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Alberto Asseff, habló este jueves para El Destape 1070 donde respondió a las afirmaciones de José Luis Espert sobre su vínculo con el narcotraficante Fred Machado, calificando al diputado nacional y candidato del oficialismo como "una mala persona", a la par que afirmó que desmintió los presuntos aportes que UNIR hizo a la candidatura de Espert en 2019: "Eso de sostener que los aviones, la camioneta blindada o la logística la posibilitaban los partidos y UNIR es una locura y una mentira". También calificó como inexplicable a la relación entre el presidente Javier Milei y el diputado liberal: "Es un misterio lo que mantiene unido a Milei y a Espert, porque yo sé que estaban peleados", afirmó.

"Espert es un mentiroso. Nunca supimos que existía una camioneta blindada hasta que me desvinculé de él. Espert es una persona improvisada en política", comenzó la entrevista con Asseff, a la par que dijo que "nosotros nunca tomamos un avión con Espert" y negó haber oído sobre Machado en el tiempo que estuvo cerca del diputado libertario. "Jamás escuché el nombre de Machado hasta un tiempo después que nos desvinculamos de Espert. Sí sabía que Espert había viajado en aviones", dijo.

"Yo tengo la descalificación moral y política más rotunda de Espert", continuó el ex diputado, e insistió en la improvisación que describió sobre Espert. "Cuando las papas queman apela a una mentira monstruosa, enorme, inmensa", afirmó. "He visto fotos de quién era el jefe de campaña de Espert, Nazareno Etchepare, que también después se desvinculó. Viajó con él a Viedma, pero a mí todo eso me lo ocultaban", sostuvo.

Asseff denunció destrato de Espert hacia él y al sello Unir y desmintió aportes del partido a su campaña

"Espert nos trataba como si fuéramos un dependiente. Nosotros no tolerábamos eso y fuimos teniendo discusiones con ellos porque no nos consultaba nada", explicó Asseff. Contó además que se desvincularon de Espert porque su candidatura era servil al kirchnerismo: "Nosotros nos desvinculamos porque Espert estaba siendo funcional al kirchnerismo en aquel momento y nosotros entonces dijimos que no".

Respecto a los manejos financieros de la campaña de Espert en 2019, Asseff sostuvo que el entonces candidato "no regateaba en gastos" y que no era claro respecto a cómo recibía los aportes de su parte. "Habló de una manera muy ambigua sobre un viaje a Estados Unidos para buscar recursos", indicó, a lo que denunció que comoy al no hacer alianza con Espert,, explicó.