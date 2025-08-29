El Gobierno sigue de cerca los audios de la coima y ultima la denuncia a Spagnuolo

El gobierno de Javier Milei demostró en los últimos meses que no hay un plan y ni siquiera mantiene una agenda coherente que permita explicar las medidas económicas aplicadas en estas semanas y sus constantes idas y vueltas en materia cambiaria y monetaria. La agenda la marca ahora el dólar, o la escasez de éste en la economía argentina. El mercado ya tomó nota de la falta de rumbo y que el modelo libertario va camino a un precipicio financiero que ya no está dispuesto a allanar. La palabra es “confundidos”. Así describe el banco de inversión Morgan Stanley el estado actual de los inversores por las “recientes políticas cambiarias, monetarias” que “contradicen la narrativa del presidente Milei”.