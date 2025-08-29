Adorni habló sobre los audios de Karina Milei: "Escándalo sin precedentes"

El vocero presidencial Manuel Adorni rompió el silencio con un tuit en X (ex Twitter) en el que opinó sobre el escándalo de los presuntos audios que se difundieron de la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. "Si los audios son verdaderos estamos ante un escándalo sin precedentes. Sería la primera vez en la historia Argentina que se graba a un funcionario dentro de la Casa Rosada", escribió el vocero del presidente Javier Milei. Asimismo, opinó que este tema se trata de "una operación orquestada" con "el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno" e "influir en el proceso electoral".

Lo curioso del mensaje de Adorni es que él mismo menciona la posibilidad de que el audio haya sido grabado en la Casa Rosada, cuando en ningún momento se dijo que el audio fue grabado allí ni tampoco en el mismo audio se dice que la hermana del Presidente está, en ese preciso momento, en la sede del Poder Ejecutivo Nacional.

"La difusión de estos audios, a 10 días de la elección de la provincia de Buenos Aires, confirma que todo lo que viene ocurriendo es una operación orquestada y diagramada de desinformación, con el evidente objetivo de desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Fin", concluyó el posteo del propio Adorni en su cuenta de X.

Karina Milei furiosa: qué dice el audio que se conoció este viernes

El canal de streaming Carnaval publicó dos audios que atribuyeron a la hermana del presidente Javier Milei. "No podemos entrar en la pelea... nosotros tenemos que estar unidos, imaginate", se le escucharía decir, enfática. La segunda grabación se vuelve a percibir una voz similar: "Acá que ni siquiera, en verdad, no tienen que estar las 24 horas. Porque yo estoy... entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la Casa Rosada...".

Los audios de Spagnuolo develaron un sistema de presuntas coimas que tiene como prinicipal beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia. Las primeras encuestas tras esas revelaciones marcaron una caída en la imagen del Javier Milei y su gobierno y un señalamiento de parte del electorado. Tras este hecho, las recorridas electorales del Presidente y su hermana terminaron en protestas.

Caso Spagnuolo: un nuevo audio menciona a Karina Milei y complica aún más al Gobierno

El escándalo por coimas sigue sumando capítulos que van complicando más al Gobierno de Javier Milei. Se sumó un nuevo audio que tiene como presunto autor a Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Una vez más, en el sonido se escucha al funcionario hacer referencia a una transferencia de dinero y mencionar a la hermana del presidente Milei.

En los fragmentos que fueron publicados por Ivy Cángaro en Carnaval, se pudo escuchar una voz que se presume es de Diego Spagnuolo en los que, el ex titular de Andis sostiene: "El día que Karina tenga que salir hablar en la tele, que si llega a salir algún día. Que se yo". En este punto, si bien no es tan claro a lo que se refiere, el ex titular indicó que, tras una pregunta sobre dinero y presuntas coimas, en la conversación se escucha: "La quieren toda para ellos. Con la firma de ustedes". En una claro reclamo de una persona que parece haberse quedado sin una parte de lo reclamado.