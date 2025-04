El campo se enojó con Milei por amenazar con las retenciones: "Está extorsionando a los productores”

El campo enojado con Milei: "Los dichos del Presidente son desafortunados"

Tras la amenaza del presidente Javier Milei de que en julio próximo volverán las retenciones y la exigencia al campo para que venda sus granos, desde diferentes sectores del agro lo cruzaron y plantearon la incertidumbre que hay en el sector. La fecha que finaliza el actual esquema de retenciones vence el 30 de junio y el gobierno desalienta la inversión.

"Las retenciones a las exportaciones tradicionales se las hemos bajado transitoriamente. Es decir, que vuelven en junio”, disparó Milei en una reciente entrevista. Así, desafió a Luis Majul en El Observador: “Avísele al campo que si tiene que liquidar liquide ahora, porque en julio vuelven las retenciones”.

En este marco, el presidente del Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Ignacio Kovarsky, afirmó que "los dichos del Presidente son desafortunados" y agregó que el campo necesita una "desaparición o eliminación de las retenciones". Tras argumentar que "falta competitividad” pese al salto en el tipo de cambio, pidió “bajarle impuestos a todo lo que se pueda” y cargó: “Las retenciones al campo son un robo”. De hecho, aseguró que al sector "le falta rentabilidad" y que se lo expresaron al ministro Luis Caputo.

“Yo creo que es desafortunada la manera en que lo dice. Es cierto que era una medida temporal y que sabíamos todos que terminaba el 30 de junio, pero todos sabemos también la necesidad del campo de que eso no sea así y que siga esta medida y que incluso se profundice y vayamos a una desaparición o una eliminación de las retenciones de la manera en que se pueda, con un cronograma o como se pueda negociar”, enfatizó en diálogo con El Destape 1070.

Rechazo del campo a las declaraciones de Milei

En este contexto, el productor agropecuario y ex presidente de la Federación Agraria Eduardo Buzzi indicó que el Gobierno de Javier Milei “es mentiroso y psiquiátrico”, a la vez que dijo que el mandatario “está extorsionando a los productores” y que “fue una mentira que iban a bajar las retenciones”.

“Este Gobierno es mentiroso y psiquiátrico. Es un Gobierno anti productivista, mentiroso y manipulador”, manifestó en diálogo con Radio Splendid, a la vez que añadió: “El Presidente de la Nación está extorsionando a los productores y fue una mentira que iban a bajar las retenciones”. Buzzi expresó, además: “Lo que están haciendo ahora es una fantochada, lo hacen para tratar de que no le explote la economía antes de las elecciones. No le tengo confianza, ojalá me equivoque y avísenle al campo que tiene que exportar”.

“Este grupo económico de timberos lo que necesitan es juntar para los primeros días de junio 400 millones de dólares”, aseveró, tras lo cual dijo: “Cedieron de manera vergonzante a todos los condicionamientos del FMI”.

El ex presidente de la Federación Agraria indicó luego: “Al Gobierno de Milei le importa un carajo la producción y los productores. Están haciendo desaparecer a los pocos productores que quedan y la mayoría de los productores están condicionados”.

En esa línea, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castanini, coincidió en que "los dichos del presidente no fueron los mejores”, pero afirmó que desde el sector “tenemos que apostar al diálogo" y remarcó que "todavía hay un tiempo y en base al diálogo podemos lograr rever la situación"

“Todos sabíamos que tenía vencimiento y por supuesto que tenemos la expectativa que sea permanente, entonces los dichos no fueron los mejores porque yo creo que eso no ayuda pero como entidad tenemos que ir al diálogo para poder rever esta decisión. Nosotros creemos que si las medidas que adoptó el gobierno dan el resultado esperado es una excelente medida seguir”, enfatizó en diálogo con FM Re 1073.