Milei cobraba US$20.000 a empresarios por asistir a sus cenas privadas

El presidente Javier Milei nuevamente está en el centro de la polémica tras del escándalo cripto luego de que el portal internacional Bloomberg News revelara que Milei cobraba US$20.000 a empresarios por asistir a sus cenas privadas cuando era diputado nacional. Según el portal ese dinero no fue blanqueado.

El informe detalla que las cenas eran en el piso 22 de Le Parc, un hotel de lujo en Buenos Aires, en 2023, cuando Milei era diputado. Detallaron que "las cenas eran un ritual mensual, según tres personas con conocimiento directo" en el que el mandatario "exponía el plan económico radical que lo convirtió en una estrella política en ascenso mientras sus invitados, normalmente entre cinco y diez ejecutivos del mundo empresarial, cenaban bife de chorizo".

Según el portal internacional, el pago en efectivo era el costo de acceso y por lo general, un miembro del grupo entregaba todo el dinero. Karina Milei era la recaudadora. "No se impusieron restricciones sobre cómo Milei podía gastar el dinero y no se mantuvo ningún registro oficial de los pagos, según las personas, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos políticamente delicados", agrega la investigación.

La justificación de Milei sobre las cenas millonarias

Tras lanzar su campaña presidencial, Milei dijo a Bloomberg News que "las veía como una extensión del trabajo remunerado que había realizado durante mucho tiempo como consultor económico". “Mi tiempo vale. Yo no vivo de la política”, señalaba en la entrevista de febrero de 2023. “Si vos querés hablar conmigo, te tenés que sentar, vos querés una charla conmigo, tenés que pagar”, agregó.

Sin embargo, el por entonces diputado y actual presidente, si bien podía definir las cenas de trabajo como un servicio de consultoría, el dinero fue recibido de manera ilegal ya que no se registró ninguna documentación que muestre la fuente de los pagos y los servicios prestados, según el informe. "Si alguno de los ejecutivos tuvo tratos comerciales relacionados con los temas sobre los que votó Milei, podría abrir la puerta a acusaciones de soborno. No se han abierto investigaciones sobre las cenas y las autoridades no lo han acusado de ningún delito", cierra la nota.

La imagen de Javier Milei está en su peor momento

Una nueva encuesta de la consultora Management & FIT reveló que la imagen positiva del presidente Javier Milei está en su peor momento desde marzo de 2024. Los temas que más molestaron a los encuestados fueron la estafa de la criptomoneda $LIBRA que promocionó el jefe de Estado y la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema de Justicia.

Para el estudio de Management & FIT se utilizaron las respuestas de 2200 personas de entre 16 y 75 años: las primeras respuestas fueron el 24 de febrero y las últimas, el 10 de marzo. El margen de error que informó la consultora es del 2,1%.

La imagen positiva de Milei en el estudio de este marzo fue del 44,5%, mientras que la negativa fue del 42,9%. A pesar de ser superior a la negativa, la percepción positiva sobre el Presidente fue la más baja del último año, tomando como punto de partida marzo de 2024, primer mes mostrado en el gráfico difundido por la consultora. Se trató de la primera vez que la imagen positiva perforó el piso del 45%, ya que la más baja hasta este momento había sido en octubre del año pasado, con el 45,2%.

Desde diciembre de 2024, cuando tenía una imagen positiva del 49,4%, todos los meses cayó la percepción positiva sobre el jefe de Estado: en enero de 2025 fue del 47,2%, en febrero fue del 45,8% y en marzo, como expuso este estudio, llegó hasta el 44,5%.