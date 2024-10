Crece el escándalo: la mesa chica de Milei negó una "cama" de Karina a la ex canciller y apuntaron al hijo de Mondino El entorno de la ex ministra salió a denunciar que su despido fue un boicot de la hermana del Presidente. En Casa Rosada pusieron la mira en el hijo de la ex funcionaria, Francisco Pendas. "Es un estúpido, tiene intenciones políticas detrás", dijeron con furia.