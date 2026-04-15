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Con intendentes en protesta, el Gobierno buscó fotos con gobernadores aliados

15 de abril, 2026 | 00.05

En un mal momento político y económico, el Gobierno acudió nuevamente a gobernadores aliados para mostrar algún tipo de respaldo y tratar de instalar una agenda que no sea la de los escándalos de corrupción. En una llamativa mesa política, con Karina Milei en la cabecera y sin Manuel Adorni, posaron el mendocino Alfredo Cornejo y el entrerriano Rogelio Frigerio. Por su lado, el ministro de Economía, Luis Caputo, recibió al tucumano Osvaldo Jaldo, aunque sin resultados concretos. Mientras tanto, unos 150 intendentes de distintos puntos del país, apoyados por los gobernadores Axel Kicillof y Ricardo Quintela, buscaban hacerle llegar a Caputo un reclamo para que baje el precio de los combustibles y distribuya los fondos que recauda a través de impuestos destinados a financiar obras.

Ya ni siquiera las encuestas de los consultores amigos le dan bien al Gobierno y da toda la sensación de que los tiempos políticos se aceleraron. La reunión de 150 intendentes nucleados en la FAM, principalmente pertenecientes al peronismo y la UCR, con una lista de reclamos para entregar en la mesa de entradas del Ministerio de Economía, principalmente que haga algo con la nafta, que haga obras con el impuesto a los combustibles y que deje de ajustar a municipios y provincias. Las rutas en mal estado, la falta de obras para acceso al agua potable y saneamiento, 

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Fernando Cibeira

Trabaja como periodista desde hace 30 años. Luego de recibirse la escuela de periodismo TEA, comenzó como colaborador en la revista Somos. Hizo la beca de perfeccionamiento periodístico del diario Clarín, donde luego fue redactor de Política durante seis años. A principios de 1998, se fue para participar de la efímera experiencia del primer diario Perfil. Antes de que termine ese mismo año ingresó a Página/12. Trabajó allí 22 años, durante los que le tocó cubrir numerosos actos, campañas electorales y viajes presidenciales. Fue redactor, editor y, finalmente, jefe de la sección Política, hasta su incorporación a El Destape.

En televisión condujo durante diez años el programa “Colores Primarios”, que se emitió por varias señales de cable.

En El Destape Radio participa del programa de Roberto Navarro y conduce “El Especial de los Sábados”.

Escribió “Macristocracia, la historia de las familias que gobiernan la Argentina” (Planeta).

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