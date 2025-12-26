Bullrich negocia apoyos en el Senado para aprobar hoy el Presupuesto 2026

EN VIVO
El oficialismo buscará avanzar con el tratamiento de la ley de leyes y la de inocencia fiscal en una sesión que tiene cita para este mediodía en la Cámara Alta.

El Senado celebrará este viernes la que se perfila como su última sesión del año con el objetivo central de sancionar el Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal. La mayor atención estará puesta en la ley de leyes, que incluye varios artículos que generan tensión con la oposición dialoguista y anticipan votaciones en particular de resultado ajustado. La sesión en el recinto de la Cámara Alta fue convocada para las 12 y se enmarca en el período de sesiones extraordinarias dispuesto por Javier Milei, vigente hasta el martes 30 de diciembre. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.

