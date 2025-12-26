El Gobierno teme otra votación inesperada y negocia a contrarreloj para evitar otro golpe. Javier Milei sigue el debate por la sanción definitiva del Presupuesto 2026 en el Senado desde la quinta de Olivos luego de pasar Navidad en solitario.

En el Senado vigilan desde un palco Eduardo "Lule" Menem, hombre de Karina Milei encargado de la rosca, y el ministro de Interior Diego Santilli también pasa por la cámara alta para terminar de cerrar una negociación que la Casa Rosada aún no tiene cerrada.

"El Colo" tendría ya compromisos de algunos gobernadores aliados que dieron el "okey" a la votación en general del Presupuesto. Pero el problema es el capitulado.

En la sesión de labor parlamentaria se decidió votar capítulo por capítulo. Pero el Gobierno vuelve a tener el mismo problema con un artículo. Ahora es el 30, el que refiere a recortes en educación y ciencia. Ya hay dos aliados que adelantaron que votarán en contra. Y podrían sumarse más.

El rechazo de ese artículo podría generar la votación en contra de un capítulo y así devolver todo el proyecto a Diputados para que en esa cámara tengan que insistir con la versión que se aprobó días atrás (se necesitan dos tercios). Y, si no lo logran los libertarios, quedan las modificaciones del Senado.

El Gobierno maneja ese escenario en estos momentos. Hay dos posibilidad si vuelve a Diputados: tratar otra vez el Presupuesto entre lunes y martes. O ir directamente los primeros días de enero. Para esto último Milei debería volver a llamar a extraordinarias para ese período. Una alta fuente libertaria ya adelantó a El Destape: "Vamos a volver a Diputados y la sesión será el 6 de enero".

La fecha de la sesión es un problema por los vuelos de los diputados de las provincias y las vacaciones. También la buena predisposición. El PRO enojado y dolido desde la sesión anterior ya adelanta "que se ocupe el Gobierno".

El Gobierno amenaza a la oposición. Afirman que "el peronismo salió a extorsionarnos y no quiere un Presupuesto para la Argentina". Este sería el primero de la era Milei. Por ahora nunca tuvo Presupuesto. En Casa Rosada transpiran.

El panorama se le complicó a Milei. Y el 2026 que se avecina depende en parte de la votación de hoy. El Gobierno le debe 800 mil millones de pesos de Aportes del Tesoro Nacional. Los gobernadores están en llamas. La sesión pasada fue un aviso. Y falta el debate por la reforma laboral que se daría en febrero.