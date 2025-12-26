El tarifazo eléctrico de Nación genera tensión y preocupación en Formosa: "Absolutamente abusivo"

Los fuertes aumentos dispuestos por el Gobierno nacional en el costo mayorista de la energía eléctrica encendieron señales de alerta en las provincias, que advierten por el impacto directo de las subas en los sistemas eléctricos locales y en las tarifas que afrontan los usuarios. En Formosa, desde la empresa distribuidora provincial cuestionaron la política energética nacional y defendieron el rol del Estado para garantizar el acceso al servicio en condiciones equitativas.

En ese marco, el presidente del Directorio de REFSA, Fernando De Vido, denunció que los incrementos definidos a nivel nacional alcanzaron niveles inéditos y calificó de “absolutamente abusivos” los aumentos aplicados en los últimos meses. Según explicó, los cambios en la estructura de costos impactan de lleno en las provincias, que no tienen injerencia en la fijación del precio mayorista de la energía.

De Vido precisó que, desde diciembre de 2023 a diciembre de 2024, el Gobierno nacional dispuso aumentos superiores al 3.600% en el costo de la energía y de más del 10.000% en el componente de potencia. “Nos aumentaron 100 veces en un año”, advirtió, al tiempo que remarcó que estos valores son definidos de manera centralizada y trasladados automáticamente a las distribuidoras provinciales.

En ese sentido, explicó que el sistema eléctrico argentino es administrado por el Estado nacional, que establece los costos de generación y transporte. “Nosotros formamos parte de un sistema eléctrico que administra el Estado nacional y son ellos quienes fijan los valores que luego deben afrontar las provincias”, señaló. Desde esa perspectiva, cuestionó la falta de una mirada federal que contemple las realidades y capacidades de pago de las distintas jurisdicciones del país.

Formosa entre las tarifas más bajas del país

En el plano provincial, el titular de REFSA puso en valor el rol social de la empresa estatal y su función estratégica para garantizar el acceso a la energía en todo el territorio formoseño. “REFSA es una sociedad anónima del Estado y está al servicio del pueblo formoseño, como servidores públicos”, afirmó, destacando que la empresa prioriza el derecho al servicio por sobre criterios estrictamente comerciales.

De Vido subrayó que, pese al contexto adverso, Formosa mantiene una de las tarifas eléctricas más bajas del país. Además, remarcó una característica diferencial del esquema provincial: “Las tarifas en las áreas urbanas son las mismas que tienen los pobladores rurales”.

En ese marco, aclaró que la función de REFSA es la de distribuir la energía y garantizar la prestación del servicio en toda la provincia, mientras que los costos mayoristas que presionan sobre la tarifa final son definidos por Nación. “REFSA simplemente distribuye y garantiza que en todo el territorio formoseño haya servicio eléctrico”, señaló.

Finalmente, De Vido destacó la importancia de la obra pública y de la infraestructura energética como pilares para el desarrollo y la seguridad de la comunidad. Indicó que la inversión sostenida en redes eléctricas, iluminación y tecnología no solo mejora la calidad del servicio, sino que también impacta en la seguridad vial y física de la población. En ese sentido, defendió la necesidad de un Estado presente que planifique, invierta y utilice herramientas propias para amortiguar el impacto de decisiones nacionales que, advirtió, ponen en tensión a las economías provinciales y al acceso equitativo a un servicio esencial como la energía eléctrica.