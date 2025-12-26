La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) recibió al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a quien le agradecieron por su gestión "en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales". A su vez, criticaron al gobierno de Javier Milei por impulsar un modelo de económico que "genera pérdida en el poder adquisitivo" y reiteraron su rechazo a la reforma laboral libertaria.

"Recibimos al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y a su gabinete con el objetivo de abordar el ataque que lleva adelante el Gobierno Nacional al trabajo mediante la implementación de un modelo económico que golpea al empleo y genera pérdida del poder adquisitivo de las y los argentinos", indicó la central obrera en un comunicado.

Luego de la reunión, la CGT expresó su “profunda preocupación respecto de los alcances de una reforma laboral regresiva, flexibilizadora y precarizadora” impulsada por el Poder Ejecutivo nacional, al advertir que “amenaza derechos históricos de las y los trabajadores y no ofrece respuestas a la profunda crisis económica que atraviesa el país”.

En esa línea, manifestaron su inquietud por “el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional”, con consecuencias directas en “la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo”.

El respaldo a Kicillof

En este contexto, la CGT destacó “el trabajo que viene llevando adelante el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales”, en un escenario nacional caracterizado por “el ajuste y la recesión”.

"Subrayamos la importancia del rol de Axel Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcamos la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con las y los gobernadores de todo el país", añadieron.

Finalmente, la CGT reafirmó su “compromiso en la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores” y aseguró que dará “la pelea en todos los ámbitos necesarios para frenar la reforma laboral y proteger las conquistas alcanzadas”.

"En la calle, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Justicia, utilizando todas las herramientas democráticas a nuestro alcance", advirtieron.

Del encuentro participaron también la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque.

Por la central estuvieron los cotitulares cegetistas Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros) y también los dirigentes gremiales Hugo Moyano (Camioneros) y Héctor Daer (Sanidad), entre otros.